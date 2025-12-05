Mujeres peronistas de todo el país exigen la restitución de Gaillard y repudian la sanción del PJ entrerriano

Un amplio colectivo de mujeres peronistas de todo el país, con trayectoria legislativa, territorial, sindical, académica y de militancia activa en el movimiento, expresó su más enérgico repudio a la decisión del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre Ríos de apartar a Carolina Gaillard y Carina Domínguez de sus roles partidarios.

En el comunicado, sostienen que la sanción constituye un "disciplinamiento injusto y selectivo contra dirigentas que han demostrado coherencia doctrinaria, compromiso militante y una defensa incansable de los intereses populares". Subrayan que el apartamiento de Gaillard, bajo el argumento de haber participado en una lista por fuera del oficialismo partidario, "desconoce su trayectoria, su aporte real y su peso político dentro del peronismo entrerriano y nacional".

En un comunicado, destacan que Gaillard fue impulsora de leyes clave como la Producción Pública de Medicamentos, la Ley de VIH, Hepatitis y Tuberculosis y el marco regulatorio del Cannabis Medicinal y del Cáñamo Industrial, pilares para la soberanía sanitaria y el desarrollo productivo. También fue una voz firme en defensa de la cultura frente al intento del gobierno de Javier Milei de desmantelar organismos estratégicos como el INCAA y el Instituto Nacional del Teatro.

Asimismo, resaltan su rol en espacios institucionales decisivos, como la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y la Comisión de Juicio Político, desde donde defendió el equilibrio republicano y denunció los avances del Poder Ejecutivo sobre las atribuciones del Congreso.

Las firmantes advierten que "mientras el PJ entrerriano sanciona a dos compañeras por decisiones electorales legítimas, no aplica el mismo rigor a quienes promovieron y acompañaron la Ley Bases, entre ellas la entonces presidenta de la Liga de Intendentes Justicialistas de Entre Ríos, habilitando con su respaldo un paquete de medidas regresivas para los trabajadores y para el federalismo". Del mismo modo, señalan que "tampoco se cuestionó con igual celeridad el aval político que permitió avanzar en la privatización de IOSPER y ahora en la creación de OSER, decisiones que afectan directamente derechos y estructuras públicas provinciales".

Este doble estándar disciplinario —sostienen— evidencia una "lógica selectiva que castiga más a quienes defienden posiciones doctrinarias y al peronismo histórico que a quienes avalan políticas contrarias al interés popular". Y remarcan que estas sanciones partidarias recaen con mayor frecuencia sobre mujeres, reproduciendo desigualdades dentro de la vida interna.

Por ello, solicitan a las autoridades del Partido Justicialista de Entre Ríos y al PJ Nacional la revisión inmediata de la medida y la restitución de los derechos políticos y partidarios de las compañeras injustamente apartadas.

Acompañan este pronunciamiento

Mujeres peronistas de todo el país: dirigentas, legisladoras, concejalas, referentas territoriales, académicas, integrantes de equipos técnicos, comunicadoras, militantes feministas, trabajadoras de la salud, referentas de DDHH y compañeras de larga trayectoria en el movimiento.

Firmantes

Juliana Di Tullio – Senadora nacional

Mara Brawer – Diputada Nacional (MC)Paula Penacca – Diputada nacionalVictoria Tolosa Paz – Diputada NacionalHilda “Beba” Aguirre - Diputada NacionalSabrina Selva – Diputada nacional

Ana Maria Ianni – Diputada NacionalNancy Sand – Diputada nacional

Lorena Pokoik – Diputada nacional

Micaela Moran – Diputada Nacional

Monica Litza -Diputada NacionalMaría Rosa Martínez – Senadora provincial

Norma López – Concejala de RosarioSoledad Colombo – Consejera titular, Colegio de Psicólogos Distrito XI

Resto de las firmantes

Patricia Vaca Narvaja, Alcira Elsa Figueroa, Gloria Bidegain, Adela Segarra, Silvia Horne, Liliana Mazure y Araceli Ferreyra, junto a Araceli Bellotta, Cristina Mónica Lorenzo, Ada Maza, Judith Said, Lucía García, Claudia Bernazza, Verónica Macek, Telma Luzzani, Alejandra D’Andrea, Mercedes Marcó del Pont, María Cristina “Marita” Perceval, Patricia Mounier, Nancy González, Giri Haide, Virginia Franganillo, Mónica Roqué, Liliana Hendel, Alejandra Tolosa, Marisa Graham, Graciela Zulema Rosso, Karina Vanesa Marín, Marcela Ferri, Pablo Catalán, Juliana Marino, Graciela Cazamajou, Cristina Livitsanos, Nelly Minyersky, María Bianchi, Inés Deb, María Adela del Pilar Basualdo, Silvia Leonor Juárez, María Julia Pérez Tort, Silvana Capece, María Magdalena Gagey, Graciela Salles, Valeria Salech y Silvia Kochen, acompañan este pronunciamiento.