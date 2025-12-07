Una soldado denunció que dos encapuchados la golpearon y le robaron la pistola en la Base Aérea de Paraná

En horas de la madrugada de este domingo, una soldado de la II Brigada Aérea de Paraná denunció que sufrió un violento asalto dentro del territorio militar, en la zona sur de la ciudad, donde la golpearon y le robaron la pistola reglamentaria. La Justicia Federal interviene en la investigación del extraño suceso, con la Policía Federal.

Según detalla el parte policial, el hecho sucedió alrededor de las 2.40 de la madrugada, en la Base Aérea ubicada en avenida Jorge Newbery 3820 de la capital entrerriana.

La denunciante es una soldado que reside en Colonia Avellaneda, quien relató ante el personal de la comisaría 15° que en ese momento ingresó al baño, cuando dos hombres encapuchados la abordaron en forma violenta: la golpearon en el rostro, le taparon la boca y le sustrajeron la pistola calibre 9 milímetros marca Browning FM con 10 balas, además de dos almacenes cargadores con 10 cartuchos más cada uno.

Según los dichos de la víctima, los delincuentes huyeron corriendo hacia calle Salellas.

El encargado de la Brigada se comunicó con personal de la Policía Federal, quienes quedaron a cargo del caso por ser territorio nacional.