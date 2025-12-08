Anuncian alerta amarilla y naranja para 10 Departamentos entrerrianos por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarillo y naranja por tormentas fuertes en Entre Ríos. En total, son 10 los Departamentos incluidos en el pronóstico de precipitaciones para las próximas horas.

Los Departamentos de Entre Ríos alcanzados por las alertas para este lunes son: Paraná, Diamante, Nogoyá, Villaguay, La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Concordia y San Salvador.

Alerta amarillo:

El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes. También pueden incluir ocasionalmente granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 75 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm., que pueden ser superados en forma puntual.

Alerta naranja:

El área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en períodos cortos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 mm., que pueden ser superados en forma localizada. Las tormentas también pueden incluir granizo y ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h.

Además, a las 9.23 se emitió un aviso a corto plazo por tormentas fuertes para Federal, La Paz y San José de Feliciano.