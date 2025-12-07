Werner se subió al podio en la última carrera del TC

Este domingo concluyó la actividad del Turismo Carretera en el 2025. Con Agustín Canapino ya campeón tras los resultados de las series, se disputó la última final de la temporada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

Canapino partió desde el primer lugar ya que ganó la serie inicial, que fue la más veloz de todas, luego de siete minutos y 123 milésimas. Segundo partió Mariano Werner, que ganó la tercera batería, que fue la segunda más veloz: tardó siete minutos, un segundo y 359 milésimas. El tercero en la salida fue Luis Di Palma, que ganó la serie más lenta luego de siete minutos, tres segundos y 525 milésimas.

Así como partieron llegaron al final. Hubo presión de Werner durante 10 giros, pero una vez que Canapino ajustó el ritmo se dedicó a sacar diferencias sobre el paranaense para caminar derecho hacia su sexta victoria en la temporada: las obtuvo todas en las últimas ocho fechas.

Durante la carrera no hubo grandes cambios. El abandono de Marcos Landa y la sanción conjunta a Carinelli y Benvenuti fueron lo más interesante de una carrera con muy pocos cambios. En cuanto a los entrerrianos, Agustín Martínez terminó en el 12° lugar y Nicolás Bonelli finalizó 31°.

En las posiciones de la Copa Coronación, Canapino acabó con 259,5 puntos, seguido de Matías Rossi con 168,75 y Santiago Mangoni con 163,75. Werner finalizó en el octavo lugar con 140 puntos y una victoria en la temporada.

Resultados | Turismo Carretera | Fecha 15 (en La Plata)

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 35’53”333/1000.

2°) Mariano Werner (Ford): a 3”584/1000.

3°) Luis Di Palma (Chevrolet): a 10”505/1000.

4°) Jeremías Olmedo (Ford): a 15”506/1000.

5°) Facundo Chapur (Torino): a 16”384/1000.

---

12°) Agustín Martínez (Ford): a 41”120/1000.

31°) Nicolás Bonelli (Ford): a 1’3”786/1000.



Campeonato | Turismo Carretera

1°) Agustín Canapino (Chevrolet): 259,5 puntos.

2°) Matías Rossi (Toyota): 168,75.

3°) Santiago Mangoni (Chevrolet): 163,75.

4°) Julián Santero (Ford): 158,5.

5°) Germán Todino (Ford): 158.

---

8°) Mariano Werner (Ford): 140.