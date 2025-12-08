Con Patronato en la lista, Racing se sumó los equipos que eliminaron a Boca y River en un mismo torneo

En la Copa Argentina de 2022, Patronato se dio el lujo de sacar a River y a Boca, después se consagró campeón.

Racing dio el gran golpe en La Bombonera: se impuso por 1-0 a Boca y se metió en la gran final del Torneo Clausura. De esta manera, se sumó a la lista de equipos que lograron eliminar al Xeneize y a River en un mismo campeonato oficial.

La Academia había eliminado al conjunto de Núñez en los octavos de final del certamen local, con un infartante triunfo por 3-2 en el Cilindro de Avellaneda. Y ahora, con el triunfo frente a Boca en La Bombonera de este domingo, ahora Racing es el quinto conjunto que logra imponerse tanto a Boca como al Millonario en un mismo campeonato.

De esta manera, el equipo de Avellaneda se suma a la lista que integraban Independiente del Valle de Ecuador (los eliminó en la Copa Libertadores 2016 y luego fue subampeón), Gimnasia y Esgrima La Plata (Copa Argentina 2018, terminó segundo en el torneo), Atlético Mineiro (Copa Libertadores 2021, llegó a la semifinal) y Patronato (Copa Argentina 2022).

De ellos, Patrón -que era dirigido por Facundo Sava- fue el único que logró coronarse campeón del torneo luego de haber eliminado a Boca y River en el mismo certamen.