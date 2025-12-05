Oro Verde encenderá su árbol sustentable y Paseo Navideño

El próximo lunes 8 de diciembre a las 21, Oro Verde encenderá su árbol navideño y el paseo alusivo hecho íntegramente con materiales reciclados. Se trata de un trabajo que realiza el taller "Manos Creativas", un grupo que elabora adornos sustentables con botellas plásticas, entre otros elementos, con el apoyo del Municipio de la localidad.

Como el año anterior las personas que se acerquen participarán de la bendición del Pesebre, podrán apreciar el Paseo Navideño junto a sus familias y tomar fotografías con los adornos festivos. Además, el taller Manos Creativas realizó adornos que se colocarán en la avenida principal y en los accesos de la ciudad.