"La gran belleza" será la primera proyección del nuevo ciclo del Gato Negro

El espacio cultural Gato Negro dará inicio este domingo 7 de diciembre, a las 19, a un nuevo ciclo de cine dedicado a películas destacadas del siglo XXI, con la proyección de La gran belleza, el film del director italiano Paolo Sorrentino estrenado en 2013. La función tendrá lugar en la sala ubicada en Tucumán 355 de Paraná. Este nuevo ciclo busca revisar obras recientes que marcaron la producción cinematográfica contemporánea y ofrecer al público un espacio para compartir cine de autor.

Según explicaron desde la organización, la idea de abrir diciembre con esta película se relaciona con retomar el vínculo entre el público y un cine que interpela, sobre todo en un fin de año que describen como "intenso, cargado y atravesado por cambios sociales y culturales".

La película sigue a Jep Gambardella, un escritor de 65 años que alcanzó notoriedad por una novela publicada en su juventud y que desde entonces lleva una vida centrada en fiestas, vínculos pasajeros y una rutina de una burguesía romana en decadencia.

La obra obtuvo el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera.

El espacio ofrece en cada proyección una propuesta de cafetería y otras bebidas para acompañar las veladas dominicales.

La función tendrá un costo de $2.000.