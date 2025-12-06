Importante avance investigativo por el robo en calle Malvinas: dos detenidos y elementos secuestrados

Hay dos detenidos en el marco de la investigación por el robo en el departamento de calle Malvinas en Paraná.

La Policía de Entre Ríos realizó este viernes una serie de allanamientos en distintos barrios de la ciudad, en el marco de la investigación por el robo ocurrido el pasado 4 de diciembre en un departamento ubicado en calle Malvinas, de la ciudad de Paraná. Los procedimientos, que permitieron importantes avances en la causa, se concretaron tras un trabajo articulado entre diversas áreas de la fuerza.

Los operativos fueron ejecutados por personal de Policía Científica, la Dirección de Operaciones y Seguridad Pública, la Dirección de Investigaciones y el área de Inteligencia Criminal, en una acción coordinada que incluyó registros domiciliarios simultáneos.

Como resultado, se detuvo a dos hombres y se secuestró un vehículo presuntamente vinculado al hecho, además de distintos elementos considerados de gran relevancia para el progreso de la investigación.

Las diligencias estuvieron supervisadas por las fiscales Josefina Caballero, de la Unidad Fiscal de Atención Primaria, y Mercedes Nim, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación. Las órdenes de allanamiento, detención y secuestro fueron autorizadas por la jueza de Garantías Nº 1, Marina Barbagelata.

Los detenidos fueron alojados en la Alcaidía de Tribunales y quedaron a disposición de la Justicia.

Desde la Policía de Entre Ríos informaron que la investigación continúa con la participación de varias áreas especializadas, con el objetivo de identificar a todos los involucrados y recuperar la totalidad de los bienes sustraídos.