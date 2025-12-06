Carina Estefanía sucederá a María Eugenia Chapero al frente de la Red de Mujeres Jueces

En una jornada institucional que incluyó Asamblea y elecciones, la Lista Federal se impuso con más del 74% de apoyo. Chapero destacó la transparencia del proceso, la salud democrática de la organización y la continuidad de una agenda centrada en independencia judicial, perspectiva de género y la Acción de Paridad.La Red de Mujeres Jueces llevó adelante este 1° de diciembre su Asamblea General Ordinaria en la biblioteca de los Tribunales provinciales de Rosario, donde se discutieron los estados contables de los períodos 2024 y 2025, se presentaron los informes de gestión y se realizó la renovación de autoridades. El encuentro comenzó a las 13 hs, conforme a la convocatoria oficial emitida por la Comisión Directiva.

Tras la asamblea, se desarrolló el acto eleccionario entre las 14 y las 18 hs en el Salón Biblioteca del mismo edificio. Dos listas oficializadas participaron de la contienda: La Red Somos Todas y la Lista Federal.

Concluido el proceso de votación, la Lista Federal, encabezada por la jueza de la Cámara Penal de la ciudad de Esquel y titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Chubut Carina Estefanía, resultó ganadora. La lista rival, La Red Somos Todas, estuvo encabezada por Karina Andrade, jueza del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires.

La jornada cerró con el anuncio de los resultados y la confirmación de la nueva conducción que asumirá el período institucional 2025–2027, en un año en el que la organización proyecta profundizar su agenda federal, la capacitación y la articulación con los poderes judiciales del país.

María Eugenia Chapero, Carina Estefanía, Andrea Brunetti y Agustina O’Donnell.Estefanía reemplaza a la jueza María Eugenia Chapero al frente de la Red. En diálogo con Quorum Chapero señaló: “Es un honor y una profunda alegría recibir el contundente apoyo de nuestras asociadas en este proceso electoral. La lista conformada como una continuidad de la gestión que me tocó presidir consiguió más del 74% de acompañamiento. Este respaldo reafirma el vigor, la fortaleza institucional y la salud democrática de nuestra Red, que llevó adelante una elección absolutamente transparente y en estricto cumplimiento de sus reglas estatutarias”.

Asimismo, expresó: “Este resultado también significa la validación de un camino de trabajo sostenido: la defensa de la independencia judicial como un valor fundamental, la incorporación plena de la perspectiva de género en las decisiones judiciales y el compromiso con la protección de los derechos de las mujeres dentro y fuera del sistema de justicia. La continuidad de esta gestión garantiza que ese hilo conductor -ético, profesional y fundacional- seguirá guiando a nuestra institución y será potenciado aún más con las nuevas autoridades presididas por Carina Estefanía, camarista penal de Chubut”.

Por último, Chapero sostuvo: “Este apoyo renueva y asegura el respaldo institucional necesario para continuar impulsando la Acción de Paridad, que constituye un hito histórico para la justicia argentina e internacional. Esta acción busca hacer efectivo un mandato constitucional de plena vigencia, cuya pronta resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es urgente y necesaria en término de calidad institucional”.

Lista Federal

Presidenta: Carina Paola Estefanía

Vicepresidenta Primera: Andrea Mariel Brunetti

Vicepresidenta Segunda: Agustina O’Donnell

Secretaria: Romina Scaglia

Prosecretaria: Federica Otero

Tesorera: Marisol Sarrias

Pro-Tesorera: María Florencia Massa

Vocales titulares: Gabriela Carmen Zangaro, María Celeste Minniti, Paula Vaca, María de los Milagros Marra, Guillermina L. Sosa, María Eugenia Díaz

Vocales suplentes: Virginia Ingaramo, Cecilia Isabel Vallejos, Silvia L. Esperanza, Gala F. Ramos, Mabel A. De los Santos, Lucía Martín

Comisión Revisora de Cuentas:Titular: Claudia Ostropolsk; ySuplente: Ana Clara Pauletti

Apoderada de Lista: Cecilia Goyeneche

Fuente: revista Quorum.