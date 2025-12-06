Paraná: demoraron a un hombre con más de medio kilo de marihuana

La Policía identificó a un hombre con más de medio kilo de marihuana.

En el marco de recorridos de prevención realizados anoche en el barrio El Morro de Paraná, personal de la Comisaría Octava demoró a un hombre que intentó escapar al advertir la presencia policial. El hecho ocurrió cuando los efectivos observaron la actitud sospechosa del individuo, quien emprendió una breve fuga antes de ser interceptado a pocos metros.

Durante la identificación, los policías encontraron en su poder un paquete que, según indicaron, contenía una sustancia vegetal compatible con estupefacientes. Ante esta situación, se dio intervención al personal especializado de la Dirección de Toxicología (Drogas Peligrosas), que efectuó el test de orientación química.

El análisis arrojó resultado positivo para marihuana, con un pesaje total de 513,8 gramos. La sustancia fue formalmente secuestrada y se procedió a la correcta identificación del sospechoso, quien quedó supeditado a la causa mientras avanza la investigación.