El “Gurí” Martínez festejó en el inicio de la temporada del Karting Entrerriano

El Gurí encabezó el podio en la categoría 150 Máster (Foto: Campeonato Entrerriano de Karting).

El piloto entrerriano Omar Gurí Martínez festejó este fin de semana en el circuito “Jorge Fabre” Gualeguay, donde se puso en marcha la temporada del Karting Entrerriano. El Gurí encabezó el podio de la categoría 150 Máster. En el segundo lugar se ubicó Santiago Antivero y tercero Matías Iriarte.

En 150 C se impuso Lisandro González Barral, y lo escoltaron Gastón Bonnin, José Gasparín, Pablo Zapata y Facundo Pierini. En 150 B ganó Octavio De Zan y lo siguieron Franco Balbuena, Ekías Minini, Agustín De Zan y Adrián Waisten.

En la 150 A se impuso Mateo Fernández, seguido por Uriel Rodríguez, Gustavo Grimaldi, Tiziano Cantero y Camilo Lound. En Promocional ganó Emilio López Ferro y lo siguieron Gonzalo Callejas, Bruno Masetto, Iñaki Masetto y Luis Barrientos.

En Escuela venció Santiago Secchi y lo escoltaron Mateo Dubois, Guido Salvetti, Viktor Tommasi y Emilio Demarlengue. En la categoría 150 Sin Banco el ganador fue Franco Balbuena, seguido por Agustín Fabián, Juan Laplacette, Franco Bozo y Milagros Caino, consigna Uno.