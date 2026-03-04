Lenico Aranda acompañó al Deportivo Strobel con gestiones y aportes concretos

El legislador entrerriano Lenico Aranda mantuvo un encuentro con dirigentes del Club Deportivo Strobel en la localidad de Strobel, donde dialogaron sobre la actualidad de la institución, los desafíos que enfrenta y las gestiones deportivas a impulsar en el corto y mediano plazo. De la reunión participaron integrantes de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol infantil, quienes plantearon proyectos orientados a fortalecer el desarrollo deportivo y social del club.

En ese marco, el representante provincial realizó la entrega de pintura destinada a la subcomisión de fútbol infantil, material que será utilizado para concretar arreglos edilicios y mejorar los espacios donde entrenan y compiten los chicos y chicas de la institución. La iniciativa apunta a acompañar el crecimiento del club y brindar mejores condiciones para la práctica deportiva.

Durante el encuentro, Aranda destacó el rol fundamental que cumplen los clubes en la formación, la contención y la transmisión de valores, y remarcó que estas acciones se enmarcan en una visión de trabajo articulado con el Gobierno provincial que encabeza Rogelio Frigerio, quien viene impulsando el fortalecimiento del deporte local como política pública.

Asimismo, expresó su compromiso de acompañar las gestiones necesarias ante los organismos correspondientes. Con acciones concretas y presencia territorial, reafirmó su decisión de respaldar el crecimiento del deporte como herramienta de integración y desarrollo para la comunidad.