Milei cayó un 8% interanual en el Índice de Confianza de la Universidad Di Tella

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG), que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, registró en enero una baja del 2,8% respecto de diciembre, aunque se mantuvo por encima del promedio observado durante 2025.

Según el informe difundido este lunes, el indicador se ubicó en 2,4 puntos sobre una escala de 0 a 5. En la comparación interanual, la confianza cayó 8%, pero el nivel de enero continúa siendo superior al de igual mes en gestiones anteriores.

De acuerdo con la Di Tella, el ICG de enero es 5,2% mayor al de enero de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri (2,28 puntos), y 55,3% superior al de enero de 2022, en la administración de Alberto Fernández (1,54 puntos), publicó BaeNegocios.

Un retroceso moderado en el inicio del año

"El índice muestra en enero una caída más marcada que en diciembre, aunque aún acotada", señaló el informe. En diciembre, el ICG había registrado una variación prácticamente nula (-0,1%).

Con este resultado, la confianza en el Gobierno de Javier Milei queda levemente por debajo del promedio de su gestión, ubicado en 2,44 puntos, pero por encima del promedio de 2025, que fue de 2,35. En ese marco, la universidad destacó que en los últimos tres meses el indicador se mantiene en niveles relativamente estables.

Todos los componentes, en baja

Durante enero, los cinco componentes del índice mostraron variaciones negativas:

Capacidad para resolver problemas: 2,84 puntos (-1,7%)

Honestidad de los funcionarios: 2,69 puntos (-3,6%)

Eficiencia en la administración: 2,23 puntos (-3,9%)

Evaluación general del Gobierno: 2,22 puntos (-2,6%)

Interés por el bien común: 2,01 puntos (-1,5%)

Diferencias por género, edad y región

El informe volvió a mostrar brechas significativas entre distintos grupos sociales:

Género: la confianza es mayor entre los hombres (2,52 puntos) que entre las mujeres (2,27). La diferencia se redujo por segundo mes consecutivo y quedó en 0,25 puntos.

Edad: el nivel más alto se mantiene entre los jóvenes de 18 a 29 años (2,7 puntos), mientras que el grupo de 30 a 49 años presenta el menor registro (2,17). Entre los mayores de 50 años hubo un leve aumento (+0,8%), hasta 2,52 puntos.

Zona geográfica: el interior del país lidera con 2,59 puntos, seguido por la Ciudad de Buenos Aires (2,18) y el Gran Buenos Aires (2,08).

Nivel educativo: quienes tienen estudios terciarios o universitarios muestran mayor confianza (2,55 puntos), por delante de quienes completaron el secundario (2,4) y el primario (1,59).

Seguridad y expectativas económicas

La confianza continúa siendo sensiblemente mayor entre quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses (2,58 puntos) que entre quienes sí lo fueron (1,8). La brecha se redujo a 0,78 puntos, desde 0,89 en diciembre.

En cuanto a las expectativas económicas, la diferencia sigue siendo muy marcada: quienes creen que la situación mejorará otorgaron 4,14 puntos, frente a apenas 0,35 puntos de quienes anticipan un empeoramiento. Aquellos que esperan que la economía se mantenga igual asignaron 2,56 puntos.

El relevamiento se realizó entre el 5 y el 15 de enero de 2026, sobre una muestra de 1.000 casos en 38 localidades de todo el país.