Conmoción por un parricidio en Diamante: mató al padre, tiró el cuerpo al río y está prófugo

Buscan a un joven que asesinó a su padre de un disparo en Diamante y arrojó el cuerpo al río Paraná, en zona de islas, en el Pre Delta. El parricidio ocurrió en la noche de este martes y la Policía de Entre Ríos está en busca del autor, que se fugó del lugar.

El hecho sucedió en una isla denominada Puesto El 3, a la altura del kilómetro 463 del Río Paraná, frente a a la localidad de Puerto Gaboto, en Santa Fe. “Es una isla con una extensión importante”, indicó el jefe Departamental, Mario Celis, en diálogo con Diamante FM.

De acuerdo a los testimonios preliminares difundidos por el sitio Ahora.com, el incidente se produjo en la costa, en un puesto habitado por dos hombres mayores y el hijo de uno de ellos. La tragedia se desató a raíz de una discusión familiar: el hijo intentaba salir con una embarcación que presentaba fallas mecánicas y no arrancaba.

En medio del altercado, el padre del joven subió al “castillete” de la embarcación. Fue en ese momento cuando el hijo habría efectuado un disparo con una escopeta, impactando en su padre.

El impacto del disparo provocó que la víctima cayera inmediatamente al agua. Según lo informado, la fuerza de la corriente arrastró el cuerpo rápidamente, por lo que se desconoce la ubicación del muerto.

Tras el ataque, y al no lograr encender el motor de la lancha para huir por agua, el agresor abandonó la escopeta y se internó en la espesura de la isla, dándose a la fuga a pie.

En la ranchada se encontraba un tercer hombre, un puestero compañero de la víctima. Al presenciar el violento desenlace, el hombre se alejó por seguridad y logró contactar a su empleador para ponerlo en conocimiento de la situación. Fue el empleador quien finalmente dio aviso a las autoridades.

Desde el momento en que se tomó conocimiento del hecho, se desplegó un operativo policial de gran magnitud, con intervención de personal de Operaciones, Investigaciones, Policía Científica y la Dirección de Delitos Rurales, con apoyo de Prefectura Naval Argentina. Las tareas incluyen el relevamiento pericial, la búsqueda del presunto autor y el rastrillaje para dar con el cuerpo de la víctima, que habría caído al curso de agua.