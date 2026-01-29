Ampliaron la venta de preferenciales para la Fiesta del Mate y pusieron 6.500 nuevos tickets a disposición

Ampliaron la cantidad de entradas del sector preferencial para la 35° Fiesta Nacional del Mate en Paraná. “En función de una gran demanda, hemos decidido ampliar el sector preferencial”, indicó Agustín Clavenzani, subsecretario de Turismo.

Para el viernes 6 de febrero, el sector preferencial tendrá la modalidad de platea, es decir, con sillas, y contará con la presentación de: Los Nocheros, Coti, Raly Barrionuevo, Gran Ensamble del Paraná -con más de 50 músicos locales y regionales- y ganadores del certamen Premate 2026 -con talentos seleccionados de toda la provincia-.

Mientras que para el sábado 7, tendrá la modalidad de campo y contará con la presentación de: Lali Espósito, Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y la participación artistas seleccionados a través del certamen Premate 2026.

Según supo ANÁLISIS, la municipalidad dispuso de 6.500 nuevos tickets a la venta tras el sold out de la primera tanda de 2.000 entradas. Cabe recordar que el ingreso generado a través de la venta del sector preferencial como así también el consumo dentro del sector servirán para financiar parte del evento y disminuir la erogación que hará el Estado.

El domingo comienza el armado del escenario mientras que para el próximo miércoles se espera ya contar con el armado total del evento incluyendo el sector gastronómico que albergará a más de 40 clubes que podrán vender distintos alimentos para el público asistente.