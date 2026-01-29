Conflicto portuario: la Justicia dispuso la prisión preventiva para un trabajador y para otros 5 la libertad

La Justicia dispuso la libertad de 5 trabajadores portuarios y un sexto quedó -por sus antecedentes penales- con prisión preventiva por 60 días.

Se realizó hoy en sede judicial de la jurisdicción de Concepción del Uruguay, una audiencia a raíz de los hechos de violencia que se vivieron en la protesta de los trabajadores portuarios realizada el fin de semana pasado y especialmente el lunes 26 de enero.

De acuerdo a la acusación que impulsó la Unidad Fiscal a cargo de Albertina Chichi, 6 trabajadores fueron imputados por la transgresión de los artículos 194 (entorpecer el transporte), artículos 230 (desobediencia judicial) y artículo 149 bis (coacciones) todos del Código Penal.

Hoy se celebró una audiencia con el juez de Garantías, Gustavo Ariel Díaz, de la que participaron los trabajadores portuarios imputados David Sebastián Caraballo, Ramón Chiapella, Héctor Exequiel Barral, César Iván Cisneros, Maximiliano San Martín y Roberto Carlos Berni.

Se dispuso por parte del magistrado la libertad de 5 de ellos los que a continuación se detallan con sus correspondientes medidas:

- Deberán hacerse presentes en sede judicial cada 15 días: David Sebastián Caraballo, Ramón Chiapella y Roberto Carlos Berni; además de fijar domicilio en Concepción del Uruguay.

- En tanto Cesar Iván Cisneros y Maximiliano San Martín deberán fijar domicilio en Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) de donde son oriundos, además de concurrir cada 15 días a dicha dependencia de esa jurisdicción, como así también la prohibición de regresar a Concepción del Uruguay, salvo disposición judicial.

- Con respecto al imputado Héctor Exequiel Barral, oriundo de Concepción del Uruguay, se valoró los antecedentes del mismo de las cuales las últimas tres condenas fueron efectivas por lo que se dispuso la prisión preventiva por el lapso de 60 días.