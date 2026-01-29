El Gato Negro inicia su ciclo de febrero con la proyección de una película de Michael Haneke

Este domingo 1 de febrero a las 19, el espacio Gato Negro Cultural pondrá en marcha su tradicional ciclo de cine de autor con la proyección de Amor, la película dirigida por Michael Haneke, estrenada en 2012. La función se realizará en la sede ubicada en Tucumán 355 y marcará el inicio de la programación cinematográfica del segundo mes del año, organizada en torno a la temática específica pensada para el mes de San Valentín: el amor crepuscular, aquel que atraviesa las últimas etapas de la vida.

El ciclo se convirtió en una de las actividades estables del espacio, con una programación curada que prioriza películas que aborden temas profundos y con estilos autorales bien definidos.

La película se desarrolla casi íntegramente dentro de un departamento parisino. Amor es una coproducción francesa, austríaca y alemana, escrita y dirigida por Michael Haneke, uno de los cineastas europeos más destacados de las últimas décadas. Está protagonizada por Jean-Louis Trintignant y Emmanuelle Riva, con la participación de Isabelle Huppert, y tiene una duración de 127 minutos. La historia sigue a Georges y Anne, una pareja de profesores de música jubilados que llevan una vida tranquila hasta que Anne sufre un episodio de salud que deriva en una operación fallida y una hemiplejia derecha. A partir de ese momento, el film se centra en el cuidado cotidiano, las decisiones difíciles y la transformación del vínculo conyugal frente al avance de una enfermedad degenerativa.

La película fue ampliamente reconocida en el circuito internacional. Obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes, convirtiéndose en la segunda obra de Haneke en recibir ese galardón, y ganó el premio Óscar a la mejor película extranjera. Además, fue nominada en otras cuatro categorías, incluyendo mejor película y mejor actriz, y acumuló más de un centenar de nominaciones y premios en festivales y entregas de todo el mundo.

La función de este domingo será la primera de una serie de proyecciones que continuarán durante el mes, siempre en el mismo horario.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.