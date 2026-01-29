El Espacio Cultural JAI abre inscripciones a sus talleres artísticos para la temporada 2026

El Espacio Cultural JAI anunció la apertura de inscripciones y el inicio anticipado de su temporada de actividades artísticas y culturales, que comenzará durante el mes de febrero y se extenderá a lo largo de todo el año. La propuesta está dirigida a niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y se desarrollará en la sede ubicada en calle Gualeguaychú 18, entre Monte Caseros y San Martín. El objetivo central de esta nueva etapa es ampliar el acceso a la cultura, fomentar la participación sostenida en disciplinas artísticas y consolidar un espacio de encuentro comunitario que funcione durante todo el año, sin interrupciones estacionales.

La información fue detallada por María Teresa Szrajber, integrante y referente del espacio. Según explicó, la decisión de comenzar antes de lo habitual responde a una búsqueda concreta de activar el vínculo del público con el teatro, el arte y las actividades culturales desde los primeros meses del año. Según señaló, el adelanto de los talleres permite que las personas se mantengan conectadas de manera constante con las propuestas del centro cultural, como una idea de dar continuidad y pertenencia de forma colectiva entre docentes, coordinadores y organizadores.

Entre las primeras actividades confirmadas se encuentra el inicio, en febrero, de los talleres de teatro a cargo de Favio Vides. Para adultos, la propuesta incluye trabajo de puesta en escena, baile y actuación, mientras que para niñas y niños se desarrollará una comedia musical infantil. A esto se suma el taller de teatro orientado al humor, dictado por Gaby Verón, que comenzará el 9 de febrero y se realizará los lunes a las 20. Estas actividades no requieren experiencia previa y están pensadas como espacios de juego y expresión corporal, adaptados a diferentes edades y trayectorias personales.

La oferta cultural del Espacio JAI también incluye talleres de escritura creativa, biodanza, canto, folclore, yoga y danza clásica. En el caso de la escritura, la propuesta estará a cargo de Noelia González, escritora con libros publicados, quien retomará la actividad en marzo con un formato modular destinado a adolescentes y adultos. Este esquema permite una participación flexible, ya que no exige asistencia semanal continua, sino que habilita a cursar uno o más módulos según la disponibilidad e interés de cada participante.

La biodanza tendrá un lugar dentro de la programación, llevándose a cabo los jueves a las 20 en un grupo abierto coordinado por Manu Castillo, mientras que los miércoles, también a las 20, comenzarán las clases a cargo de Susana Villarroel e Ileana Zicarelli. María Teresa Szrajber explicó que se trata de una disciplina grupal creada a mediados del siglo XX, que propone un trabajo integral a partir del movimiento, la música y el vínculo con los demás, favoreciendo procesos personales y colectivos de comunicación, expresión y autoconocimiento.

En el área musical, continúa el taller de canto coordinado por Claudio Jaime Gambuza, quien actualmente dicta un taller de verano los viernes a las 17:30, durante enero y febrero. La propuesta está dirigida a adolescentes y adultos, y se complementará, a partir del 7 de marzo, con un taller de canto infantil que se realizará los sábados de 10 a 11:30. Además de las clases grupales, el docente ofrece clases personalizadas para quienes deseen profundizar en el trabajo vocal, la interpretación y la técnica, aspectos que se articulan de manera directa con el teatro y la expresión escénica.

La grilla también contempla clases de folclore, a cargo de Florencia, que se dictarán los sábados a las 18, yoga y danza clásica, esta última con dos encuentros semanales bajo la coordinación de la profesora Andrea. Todas las actividades están pensadas para personas con o sin experiencia previa, con una metodología progresiva que permite la integración paulatina de quienes se acercan por primera vez a una disciplina artística.

Szrajber destacó que uno de los ejes del espacio es el acompañamiento humano y profesional, no solo en el aprendizaje técnico, sino también en los procesos personales de quienes participan. En ese sentido, compartió su experiencia personal con la biodanza, disciplina que comenzó a practicar en 2018 y que, según relató, tuvo un impacto significativo en su bienestar emocional y en su forma de vincularse consigo misma y con los demás. Si bien aclaró que cada experiencia es distinta, subrayó la importancia de animarse a probar actividades culturales como una forma de generar cambios positivos en la vida cotidiana.

Contactos para consultas e inscripción

Instagram - @espacioculturaljai

María Teresa Szrajber - 343 5036440

Gaby Verón - 343 5104833

Favio Vides - 343 5001981

Claudio Jaime Gambuza - 343 4060196

Andrea - 11 26699575

Susana Vilarroel - 343 4285642

Manuel Castillo - 343 4163505

Noelia - 343 5147064

Florencia - 343 5036104