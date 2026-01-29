Dolor en Urdinarrain: murió el joven que se había accidentado en la Ruta 20

Brian Espíndola, el joven de 23 años oriundo de Urdinarrain que había sufrido un grave siniestro en la madrugada del viernes, falleció en la noche de este miércoles. La noticia generó un profundo pesar en la comunidad.

La víctima permanecía internada en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde había sido intervenido quirúrgicamente tras el accidente. Pese al esfuerzo del personal médico, Espíndola no logró superar las severas lesiones sufridas informaron desde UrdiDigital.

El siniestro había ocurrido el pasado viernes, alrededor de las 5.45 de la mañana, sobre la Ruta Provincial N° 20, a la altura de la primera curva llegando a la localidad de Escriña.

Según las pericias, el joven circulaba en dirección Urdinarrain–Gilbert cuando, por causas que se investigan, perdió el control del automóvil. Tras un primer despiste hacia la banquina y el regreso a la calzada, el vehículo volcó violentamente y detuvo su marcha contra un árbol, ubicado a unos 40 metros del inicio de la maniobra.

Al llegar los servicios de emergencia, constataron que Espíndola, único ocupante, estaba atrapado en el interior. Fue rescatado tras un intenso trabajo de los Bomberos Voluntarios de Urdinarrain y trasladado de urgencia, primero al Hospital Belgrano y luego derivado al Centenario debido a la gravedad de su cuadro.

En el lugar del hecho trabajaron Bomberos, personal policial de la Comisaría local a cargo del subcomisario Gustavo Cuevas, efectivos de la Policía Científica y personal de salud.

Otra tragedia en la misma ruta

El fallecimiento de Brian Espíndola representa un nuevo y duro golpe para la comunidad y su entorno. El joven era amigo de Jonathan Mohr, una de las víctimas fatales del trágico accidente ocurrido el pasado 4 de enero en el mismo corredor vial, donde también perdieron la vida otras dos jóvenes.

El destino volvió a golpear a pocos días de aquella tragedia y a escasos kilómetros de diferencia, sumando dolor a las familias y amigos de las víctimas de la Ruta 20.