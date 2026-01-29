Rocamora doblegó a Deportivo Amstrong y tomó impulso en la Conferencia Sur

El Rojo le ganó por 84 a 70 un duelo clave por la permanencia a Deportivo Norte.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay superó este miércoles 84-70 a Deportivo Norte de Armstrong en duelo directo por la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. De esta manera, el Rojo se aleja del fondo de las posiciones y el próximo lunes recibirá a Gimnasia La Plata.

Rocamora sumó otro triunfo ante su gente, el tercero en los últimos cuatro partidos y de esta forma empieza a mezclarse un poco más en la mitad de las posiciones ya sin mirar tanto la pelea del fondo. Igual, todavía queda mucho camino por recorrer.

Deportivo Norte fue otro rival durísimo, le peleó los 40 minutos, por momentos lo superó, pero en el final el equipo de Sebastián Amato puso paños fríos y a fuerza de triples logró incluso una ventaja importante por si hay que hacer valer los partidos entre sí.

Los primeros 10 minutos tuvieron un arranque malo, de ambos lados, y recién despegaron sobre el epílogo para cerrarse 24-20. Rocamora quiso alejarse en la continuidad pero Norte no lo dejó y de la mano de Mignani pasó adelante (30-34). A la vuelta del tiempo muerto apariciones de Correa fueron valiosas aunque la visita quedó arriba 36-38.

Correa y Losada volvieron iluminados del descanso y otra vez Rocamora tomó el dominio. En el mejor momento un triple de Carnovale dejó el tablero 57-47 y casi con esos números se cerró el tercer parcial (57-48).

Norte salió con todo en el último capítulo, Mignani y Alonso se pusieron el equipo al hombro y consiguieron igualar (60-60). Rocamora se mostró nervioso y se dejó arrastrar al juego que buscó la visita. Por fortuna, apariciones de Carnovale, Maeso, dos triples de Losada y uno más de Occhi terminaron por sellar la historia.

Marco Lucchi, con 13 puntos y 7 rebotes fue el mejor de la noche y Manuel Alonso lo siguió con la friolera de 22 unidades y 7 tableros. Mignani terminó con 13. Rocamora tuvo cinco jugadores en doble dígito, el goleador fue Gendry Correa con 20 puntos mientras que Losada, Carnovale y Maeso sumaron 12 cada uno.

