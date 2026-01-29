Lena: "La reforma previsional garantizará el 82% movil"

La diputada provincial, Gabriela Lena (UCR-JxER), dijo que la reforma previsional que proyecta el gobierno "es un tema de mucho debate y estudio y apunta precisamente a garantizar el 82% movil que de por sí ya se encuentra establecido en la Constitución".

La legisladora entrevistada por el periodista Manuel Lazo en su espacio Bitácora Política, señaló que más allá del texto constitucional, "creo que lo que se está haciendo es justamente para garantizar ese 82% móvil porque una cosa es tenerlo escrito y otra es tener la plata para poder cumplirlo, y precisamente esa reforma viene para eso", remarcó.

Consultada también sobre la Comisión Investigadora para conocer el origen de la deuda de la provincia, señaló: "Es un tema más que importante ya que debemos saber cuándo se contrajo la deuda pública de la provincia, cómo se contrajo, quienes son los responsables y en qué se ocupó", reseñó.

Y agregó: "También es relevante para que nuestro gobierno pueda manejarse y endeudarse con responsabilidad, porque va a estar esta Ley que va a permitir investigar todo lo que se haga, toda la deuda y cómo se ocupa dentro de nuestro gobierno. Cuidarnos nosotros de qué es lo que tenemos que hacer y hacer las cosas bien", reflexionó.