Alerta en cinco Departamentos de Entre Ríos por calor intenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene la advertencia por temperaturas que pueden ser peligrosas para la salud. En Paraná y la región se espera una jornada agobiante, con cielo algo nublado y sin probabilidad de lluvias.

La provincia de Entre Ríos atraviesa una semana de calor intenso y este jueves no será la excepción. Según el reporte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta amarillo por temperaturas extremas que afecta a Paraná y otros cuatro departamentos de la provincia. Las autoridades recomiendan extremar cuidados, especialmente en niños y adultos mayores.

Para la capital entrerriana se espera una jornada con tiempo estable pero muy caluroso. La temperatura mínima se ubicó en los 21°C y se estima que la máxima alcance los 33°C – 35°C durante la tarde. El cielo permanecerá algo a parcialmente nublado, con vientos predominantes del sector sudeste que aportarán algo de alivio hacia la noche, aunque sin chances de precipitaciones.

Panorama en las principales ciudades

El calor se hará sentir con fuerza en todo el territorio provincial. Así estará el tiempo en los principales puntos de Entre Ríos:

Costa del Uruguay

- Concordia: Cielo despejado. La máxima escalará hasta los 35°C, siendo una de las ciudades más calurosas de la jornada.

- Gualeguaychú: Un leve respiro por la nubosidad, con una máxima de 32°C y vientos del sector este.

- Concepción del Uruguay: Jornada de sol y calor, con el termómetro marcando hasta los 34°C.

Zona Norte

- La Paz: Se espera un jueves a pleno sol, con una mínima de 21°C y una máxima que llegará a los 34°C.

- Federal: Condiciones similares, con escasa nubosidad y ambiente seco.

Zona Sur

- Gualeguay: Cielo mayormente nublado durante la tarde, lo que mantendrá la máxima en torno a los 33°C.

- Victoria: Marcada presencia de humedad, con una sensación térmica que podría superar los 34°C.

Pronóstico extendido: ¿Cuándo llega el alivio?

Para el viernes 30, se anticipa una continuidad en el ascenso térmico, con máximas que podrían rozar los 38°C en Paraná. Recién hacia el fin de semana se prevé un aumento de la inestabilidad, con una baja probabilidad de lluvias aisladas que podrían traer un descenso moderado de la temperatura para el domingo.

