Walter Arjona y Nicolás Faes Micheloud darán un concierto este viernes en Paraná

Este viernes 30 de enero a las 21 se realizará el recital "Del Camino", protagonizado por los músicos Walter Arjona y Nicolás Faes Micheloud, en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de Bavio y Courreges. La propuesta reunirá a ambos en un concierto que abordará presentaciones individuales y momentos de trabajo conjunto, con la intención de recorrer distintas músicas que marcaron sus trayectorias artísticas y de poner en diálogo dos instrumentos de la tradición latinoamericana, como los vientos andinos y el charango. El encuentro contará además con la participación de músicos invitados.

La actividad propone un formato de recital que permite apreciar las búsquedas personales de cada artista y la conjunción sonora que surge del cruce entre la quena, otros vientos andinos y el charango. A lo largo de la noche, el público podrá escuchar un repertorio diverso, composiciones propias y exploraciones que amplían los límites habituales de estos instrumentos.

Walter Arjona es músico multiinstrumentista y compositor, oriundo de la provincia de Jujuy y radicado actualmente en Buenos Aires. Su trabajo se centra en la exploración de las posibilidades técnicas y expresivas de la quena, abordándola desde una búsqueda por trascender su asociación exclusiva con lo andino tradicional. En 2019 editó su primer disco, Ekeko, con el apoyo del Instituto Nacional de la Música, y desarrolló proyectos que combinan instrumentos andinos con recursos tecnológicos, como pedales digitales, loops e improvisación. Entre estas propuestas se destaca Loop Andino, una experiencia sonora que cruza tradición y experimentación. En la actualidad, Arjona integra el grupo Urubamba, una de las formaciones históricas de la música andina.

Nicolás Faes Micheloud nació en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y construyó una trayectoria centrada en el charango como instrumento solista. A lo largo de su carrera representó a la Argentina en festivales internacionales de charango y cordófonos latinoamericanos en distintos países de América Latina, y realizó giras artísticas en Europa y África. Su trabajo se caracteriza por una marcada versatilidad que le permite transitar tanto la música popular como la académica, abordando repertorios tradicionales y también obras originalmente ajenas al instrumento. Esta búsqueda fue siempre una constante en su camino artístico y en su tarea de difusión del charango en diversos contextos musicales.

El recital Del Camino contará además con la participación de artistas invitados que sumarán nuevas sonoridades al encuentro. Estarán presentes César Martínez en piano, y Nicolás Mayor, Mateo David y Alejandro Mosmann en vientos andinos.

La velada musical estará acompañada por la habitual carta de comidas y bebidas del Almacén.

La entrada tendrá un valor de $10.000.