Con 11 entrerrianos en el plantel, Argentina conoció rivales para el Panamericano de Sóftbol

La selección argentina masculina de sóftbol, integrada por mayoría de entrerrianos (10 paranaenses y un clarense), conoció sus rivales de cara al XIII Campeonato Panamericano que se realizará en Montería, Colombia. El equipo dirigido por José Guerrinieri compartirá grupo A junto a Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico.

El certamen se llevará a cabo del 21 al 28 de febrero y Argentina buscará defender el bicampeonato obtenido en 2022 y 2024, pero también la clasificación a tres torneos trascendentales.

Es que el certamen otorgará 7 cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, 6 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y 5 boletos para la fase de grupos del próximo Mundial

Todos los grupos

Grupo A: Argentina, Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico

Grupo B: Venezuela, Colombia, Canadá y Perú

Grupo C: República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y México

Plantel de la selección argentina:

Luciano Biondi –ganador del Premio Olimpia de plata 2025–, Federico Eder, Matías Etchevers, Manuel Godoy, Francisco Lombardo, Ladislao Malarczuk, Pablo Migliavacca, Teo Migliavacca, Alejo Muñoz, Lucio Retamar (todos de Paraná), Alan Peker (Villa Clara-Departamento Villaguay), Federico Olheiser (Bahía Blanca), Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz (Bahía Blanca) y Juan Zara (Bahía Blanca).