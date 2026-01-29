Deportes

Con 11 entrerrianos en el plantel, Argentina conoció rivales para el Panamericano de Sóftbol

29 de Enero de 2026 - 10:52
Selección Argentina de Sóftbol

El plantel argentino cuenta con 11 entrerrianos: 10 paranaenses y un clarense.

La selección argentina masculina de sóftbol, integrada por mayoría de entrerrianos (10 paranaenses y un clarense), conoció sus rivales de cara al XIII Campeonato Panamericano que se realizará en Montería, Colombia. El equipo dirigido por José Guerrinieri compartirá grupo A junto a Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico.

El certamen se llevará a cabo del 21 al 28 de febrero y Argentina buscará defender el bicampeonato obtenido en 2022 y 2024, pero también la clasificación a tres torneos trascendentales.

Es que el certamen otorgará 7 cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, 6 plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y 5 boletos para la fase de grupos del próximo Mundial

Todos los grupos

Grupo A: Argentina, Cuba, Panamá, Aruba y Puerto Rico

Grupo B: Venezuela, Colombia, Canadá y Perú

Grupo C: República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos y México

Plantel de la selección argentina: 

Luciano Biondi –ganador del Premio Olimpia de plata 2025–Federico EderMatías EtcheversManuel Godoy, Francisco LombardoLadislao MalarczukPablo MigliavaccaTeo MigliavaccaAlejo MuñozLucio Retamar (todos de Paraná)Alan Peker (Villa Clara-Departamento Villaguay), Federico Olheiser (Bahía Blanca)Franco Ortellado (La Pampa), Khalil Luna (Berazategui), Nahuel Sáenz (Bahía Blanca) y Juan Zara (Bahía Blanca).

