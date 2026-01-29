La banda Túnel se presenta en la Terraza Cultural de Bulé Bar con un show de rock nacional

Este viernes 30 de enero, desde las 21, la banda Túnel ofrecerá un recital de rock nacional en la Terraza Cultural de Bulé Bar, en la ciudad de Paraná. El encuentro se realizará en el espacio ubicado en la esquina de Ituzaingó y Pellegrini, con ingreso por Casa Boulevard, y contará con un repertorio compuesto por versiones de clásicos del género y temas propios. La propuesta se desarrollará en formato de show en vivo, con el propósito de brindar un espacio de encuentro musical y de difusión para una formación emergente que comienza a recorrer escenarios locales.

Túnel es una banda de conformación reciente, integrada por músicos provenientes de distintas ciudades, unidos por un interés común en el rock nacional y en la experiencia de hacer música. El grupo está formado por Giovanni Bértolo en bajo, Julio Chort en batería, Joaquín Fernández en guitarra y voz, Agostina Jumilla en voz, Valentín Reynoso en guitarra y Agustín Caro en teclados.

Desde la banda definen su manera de hacer música como un espacio que aparece después de la rutina cotidiana. "Tocamos después del laburo, después del cansancio y del estrés. Pero después de todo, aparece el pulso, un silencio, ojalá una canción", señalan sus propios integrantes.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $5.000, reservando al 343 4688999. En puerta contarán $6.000.