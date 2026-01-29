La obra de Cecilia Chesini llega a Gualeguaychú con una propuesta introspectiva

La artista visual Cecilia Chesini inaugurará este viernes 30 de enero la muestra "Cartografías Sensibles" en el Local N° 9 del Antiguo Mercado y Vieja Terminal de Gualeguaychú, un espacio de la ciudad que volverá a abrir sus puertas al arte contemporáneo hasta el 22 de febrero. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes de 17 a 22 y los sábados y domingos de 10 a 13 y de 17 a 22, con ingreso por las calles Chalup y Bolívar. La propuesta reúne una serie de obras bidimensionales que abordan mapas mentales, grafismos y recorridos interiores.

La muestra surge como resultado de un proceso creativo extenso e introspectivo, atravesado por experiencias vitales, pausas prolongadas en la producción artística y un posterior regreso a las artes plásticas tradicionales. Chesini, formada en Artes Visuales en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, explicó que la muestra busca abrir un espacio de reflexión íntima. "Yo con mi arte busco siempre que la gente encuentre en las obras un reflejo de lo que le está pasando, que pueda interpelar su memoria interna, su experiencia vital, y reflexionar desde lo sensible, desde el sentimiento", señaló en diálogo con el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7).

El título de la muestra condensa buena parte de ese espíritu. Según relató la artista, la idea de cartografía remite inevitablemente al concepto de mapa, pero en este caso se trata de mapas no geográficos sino emocionales y mentales. Las obras se inscriben dentro de lo que se conoce como mapas mentales, ya que en ellas hay líneas, grafismos y recorridos que intentan representar aquello que sucede en la mente del artista y que, a la vez, invitan al espectador a encontrar su propio camino dentro de la imagen. "Lo que yo quiero es que la gente trate de encontrar en estos caminos que yo planteo en la obra un recorrido dentro de su propia experiencia", explicó Chesini, y reconoció que ponerle nombre a la muestra fue uno de los desafíos del proceso, ya que no quería condicionar la mirada del público con un título demasiado literal.

La posibilidad de exponer en Gualeguaychú se dio de manera orgánica, a partir de la difusión del proceso creativo en redes sociales. A medida que las obras iban tomando forma, referentes del ámbito cultural local se interesaron por el trabajo y le ofrecieron el espacio del Antiguo Mercado y la Vieja Terminal para presentar la serie completa. De ese modo, "Cartografías Sensibles" llega al público como un conjunto coherente, pensado para ser recorrido respetando, en lo posible, el orden en que las piezas fueron creadas, aunque sin imponer una única forma de tránsito por la sala.

En cuanto a las emociones que atraviesan la muestra, Chesini fue clara al señalar que se trata del resultado de un camino largo, marcado por interrupciones, crisis personales y una necesidad consciente de integrar aprendizajes de los últimos diez años. "Finalmente surgió la necesidad de plasmar todo eso nuevamente en pintura y dibujo. Originalmente yo decía que era la serie del renacimiento, porque son formas que recuerdan a plantas, a movimientos orgánicos, a algo que surge", explicó. En ese sentido, la artista definió a la serie como un reflejo de procesos de autodestrucción y reconstrucción, de volver a darse una oportunidad y de reencontrarse con la propia identidad creativa. "Es mi vuelta al universo de las artes plásticas más tradicionales y al reencuentro con quién soy como nueva persona y como nueva creadora", afirmó.

Uno de los rasgos formales que atraviesa toda la exposición es la repetición. Líneas que se reiteran, trazos que construyen ritmo y sistemas internos que dialogan con manchas iniciales más caóticas. Chesini detalló que s u proceso suele comenzar con la mancha, entendida como una forma de generar caos, para luego ordenar ese desorden a través de la línea, muchas veces realizada con plumín o birome. "La repetición es una forma de meditar sobre lo que está pasando, de encontrar respuestas. La mancha es totalmente aleatoria, pero la línea organiza, da sentido. Es casi la representación sensible de cómo el cerebro se está ordenando y dándole sentido al caos", explicó durante la entrevista.

Las obras no tienen títulos individuales, sino que están numeradas como Cartografía 1, Cartografía 2, Cartografía 3, porque apela a la idea de mapa abierto y recorrido personal. Para la artista, cada espectador completa la obra con su propia mirada y su propia historia. "Pueden parecer flores, olas, plumas, rosas. Todo eso es válido. Lo importante es que cada uno se tome un tiempo y piense por qué ve lo que ve, a qué recuerdo o a qué sentimiento le remite", señaló.

Finalmente, Chesini recomendó recorrer la muestra sin apuro, incluso detenerse en una sola obra si el tiempo es limitado, y permitirse una experiencia de conexión con la sensibilidad, lejos de lo digital y de la lógica acelerada de la vida cotidiana.