Clubes de Paraná estarán a cargo del patio gastronómico en la Fiesta del Mate

Con la participación de dirigentes de alrededor de 40 clubes de la ciudad, se realizó una nueva reunión con miras a la organización del patio gastronómico de la 35º edición de la Fiesta Nacional del Mate, que nuevamente estará a cargo de las entidades deportivas.

En el salón Mariano Moreno del Honorable Concejo Deliberante, referentes de las instituciones deportivas recibieron detalles e información acerca de sus intervenciones en los stands gastronómicos que prestarán servicios el próximo 6 y 7 de febrero, durante las dos jornadas de la Fiesta Nacional del Mate.

“La Fiesta Nacional del Mate es un evento de todos los paranaenses, y de los clubes también. Es una decisión de la intendenta Rosario Romero que los clubes sigan siendo parte del patio gastronómico, para que las entidades puedan brindar sus servicios, y es un buen motivo para recaudar fondos para sostener las instituciones”, señaló al respecto el subsecretario de Deportes Municipal, Juan Arbitelli, que fue parte del encuentro.

Asimismo, fueron parte de la actividad el subsecretario de Turismo, Agustín Clavenzani. En este marco, participó el coordinador del Laboratorio de Bromatología, Facundo Wegher Osci, quien brindó pautas e informaciones sobre manipulación de alimentos. Paralelamente, asistieron el subsecretario y el subdirector de Control Urbano, Lautaro López y Miguel Ángel Dietz, respectivamente, y el subsecretario de Actividades Comerciales, Guillermo Comas Cancio, quienes expusieron aspectos organizativos de relevancia a tener en cuenta.

También estuvieron diferentes proveedores de bebidas, alimentos, hielo y otros productos con el propósito de brindar asesoramiento en cuanto a la entrega de mercadería, entre otras cuestiones.

En los próximos días se llevará adelante una nueva reunión en la cual se distribuirán los espacios que cada club tendrá en el patio gastronómico de la Fiesta del Mate.

Vale recordar que cada entidad deportiva tendrá asignado un menú para ofrecer durante la Fiesta Nacional del Mate; asimismo, habrá puestos con alimentos sin TAC.

Clubes participantes

-Capibá-Arenas Fútbol Club-Mariano Moreno-Sóftbol Play-Recreativo - Universitario-Tilcara-Atlético Paraná-Talleres,-Avenida Ejército- Patronato-Estudiantes-San Agustín-Don Bosco-Olimpia-Quique -Sionista-Ciclista