Entró en vigencia nuevamente la emergencia en materia de obra pública en la provincia

Con la publicación en el Boletín Oficial N° 28.267, entró en plena vigencia la Ley N° 11.251, sancionada por la Legislatura de Entre Ríos. La norma establece la continuidad del estado de emergencia en materia de infraestructura y servicios públicos, restableciendo la vigencia de la Ley N° 11.138 por todo el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026.

La medida busca otorgar al Poder Ejecutivo herramientas legales para afrontar los compromisos financieros con las empresas del sector. En este sentido, faculta al Gobierno provincial a cancelar certificados de obras y deudas —ya sean reconocidas por vía administrativa o judicial— a través de títulos de deuda o instrumentos financieros, utilizando las operaciones de crédito autorizadas por la Ley N° 11.234.

Cabe destacar que la norma fue aprobada por el Senado el 7 de enero y obtuvo su sanción definitiva en Diputados el 21, publicó Apf Digital.

Alcance territorial y facultades

La normativa no se limita al ámbito provincial, ya que abre la posibilidad para que los Municipios y Comunas de Entre Ríos sancionen normas similares, permitiendo que los gobiernos locales cuenten con mecanismos de pago idénticos para sostener sus planes de infraestructura.

Finalmente, el texto legal aclara que, si bien el plazo se extiende hasta fin de año, el Ejecutivo podrá decretar el cese de la emergencia de forma anticipada si se verifica que los fines de saneamiento y cumplimiento de deuda se alcanzaron antes de lo previsto.