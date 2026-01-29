Hallaron sin vida a un médico entrerriano tras caer de un edificio en Santa Fe

La localidad entrerriana de Federal amaneció con una profunda conmoción tras confirmarse la muerte del joven médico Manuel Protto, de 29 años, quien fue hallado sin vida en la vía pública luego de caer desde un edificio en la ciudad de Santa Fe, donde se desempeñaba profesionalmente en el Hospital José María Cullen.

El hecho ocurrió en la madrugada del martes, frente a un edificio ubicado en la intersección de calle Santa Fe al 1500 y 3 de Febrero, en el barrio Sur de la capital santafesina. Cerca de la 1.05, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre la presencia del cuerpo de una persona en la calle, lo que motivó un inmediato despliegue policial y sanitario.

Al arribar al lugar, una ambulancia del servicio de emergencias constató que el joven presentaba lesiones compatibles con una caída desde altura. En el lugar también trabajaron efectivos policiales, peritos forenses y personal del Departamento Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las primeras pericias.

Minutos después, las autoridades confirmaron que se trataba de un médico de 29 años, oriundo de Federal, que cumplía funciones en el Hospital Cullen. De acuerdo a testimonios de sus compañeros de trabajo, el joven había ingresado a cumplir guardia alrededor de las 20 de ese mismo martes, pero se retiró pocos minutos después sin dar aviso, lo que generó preocupación entre sus colegas.

Investigación en curso

El fiscal Andrés Marchi caratuló la causa como “Investigación de muerte” y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Además, ordenó la custodia del departamento donde residía la víctima para preservar posibles elementos de interés para la causa.

En las primeras horas de la investigación, los peritos no descartaron ninguna hipótesis, dejando abierta la posibilidad de que se haya tratado de un accidente, una autodeterminación o una situación con intervención de terceros, publicó diario El Litoral.

Despedida en Federal

La empresa funeraria de calle Belgrano 1115 informó que los restos de Manuel Protto fueron trasladados a la ciudad de Federal, donde serán velados este jueves desde la 1 hasta las 10 horas. El sepelio se realizará a las 10:30 en el cementerio municipal de esa localidad del norte entrerriano, indicó Federal al día.

La trágica muerte del joven profesional generó un profundo dolor tanto en la comunidad médica de Santa Fe como en su ciudad natal, donde era ampliamente conocido.