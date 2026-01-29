Unión de Santa Fe asume una visita de riesgo ante Lanús en el cierre de la 2ª fecha

Del Blanco, uno de los jugadores de Unión en el estreno sin goles ante Platense.

Unión de Santa Fe visitará este jueves a Lanús en la continuidad de la 2ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, que se cerrará con cinco partidos. El Tatengue se presentará a partir de las 19.15, en el estadio Néstor Díaz Pérez, con el arbitraje de Fernando Espinoza y Fabrizio Llobet en el VAR. El cotejo será transmitido por TNT Sports Premium.

Tras un empate sin goles como local ante Platense en el estadio 15 de Abril, el equipo dirigido por Leonardo Carol Madelón enfrentará al último campeón de la Copa Sudamericana, que viene de superar a San Lorenzo de Almagro, como visitante, por 3 a 2 con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno. En principio, el entrenador Mauricio Pellegrino repetiría el mismo 11 que jugó ante el Ciclón.

Por su parte, Madelón sabe que su equipo tiene que cambiar la imagen que dejó en el primer partido y por eso haría un cambio: Bruno Pittón ingresaría en el lugar de Franco Fragapane. Este martes se hizo oficial la llegada de Lucas Menossi, quien quedó libre de Belgrano y firmó hasta el 31 de diciembre de este año.

Deportivo Riestra-Defensa y Justicia

En el Guillermo Laza habrá acción desde las 17. El árbitro será Hernán Mastrángelo, el VAR Maximiliano Mascheroni y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium. El Malevo viene de caer en el debut ante Boca en La Bombonera, mientras que el Halcón igualó sin goles en su presentación.

Riestra, que este año disputará la Copa Sudamericana, arrancó el año con una derrota 1-0 en La Bombonera, pero ahora buscará hacerse fuerte en su estadio, donde el año pasado cayó en muy pocas oportunidades. Mientras espera por el nigeriano Johnson Nsumoh, Gastón Gómez, José Ingratti, Nicolás Watson, Alejo Dramisino, Matías García y Patricio Madero son los refuerzos hasta el momento.

Defensa y Justicia empató sin goles en su visita a Aldosivi, en lo que fue el primer partido del Apertura. En el encuentro en Mar del Plata sumaron minutos los refuerzos Elías Pereyra, David Martínez y Rubén Botta, por ejemplo. Se espera que Ever Banega, que llegó libre desde Newell´s, debute con la camiseta del Halcón lo antes posible.

Belgrano de Córdoba-Tigre

A partir de las 19.15, en el Estadio Julio César Villagra, se medirán el Pirata y el Matador. Andrés Merlos será el juez principal, Nazareno Arasa estará en el VAR y la televisación será de Espn Premium.

El conjunto cordobés se llevó tres puntos de Rosario y enfrenta en un duelo de ganadores a Tigre, que hizo lo propio en su casa frente a Estudiantes de Río Cuarto.

Belgrano consiguió volverse del Gigante de Arroyito con tres puntos luego de derrotar en un épico partido a Rosario Central con un gol en contra de Facundo Mallo a los 88´ y un tanto de Lautaro Gutiérrez a los 89´, para dar vuelta un duelo que habían comenzado perdiendo por un polémico penal sobre Ángel Di María que el propio Angelito canjeó por gol. Para este duelo Ricardo Zielinski podrá contar con el Mudo Vázquez, que regresó a Barrio Alberdi tras 14 años en el extranjero.

Por otro lado, el elenco dirigido por Diego Dabove consiguió imponerse en la primera fecha por 2 a 0 frente al recién ascendido León del Imperio, convirtiéndose en el único equipo entre los 30 que conforman la Primera División en sacar ventaja de más de un gol. En el renovado cuadro de Victoria debutaron Santiago López y Tiago Serrago, mientras esperan que el Pity Martínez termine de ponerse a punto para ponerse a la par del plantel profesional.

Sarmiento de Junín-Banfield

Jugarán este jueves desde las 21.30 en el estadio Eva Perón, con arbitraje de Sebastián Martínez y Gastón Brizuela (VAR), y transmisión de Espn Premium. Ninguno de los dos pudo ganar en la primera fecha y buscarán sumar para engrosar su promedio.

El elenco dirigido por el exPatronato Facundo Sava estuvo muy cerca de salvar un punto importante de su visita a La Paternal, pero un gol de Tomás Molina a los 97´ causó la derrota del cuadro de Junín, que además sufrió la expulsión de Juan Manuel Insaurralde, que no estará disponible para este cotejo clave en el que deberán conseguir la victoria para no seguir hundiéndose en la tabla de promedios, que los tiene en el anteúltimo lugar, solo por encima del recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto, que aún no sumó puntos.

Por su parte, el conjunto visitante atraviesa un complicado presente económico e institucional que lo tiene inhibido y lo sitúa como el único equipo de la Liga Profesional que no pudo presentar ningún refuerzo. La delicada situación llevó al equipo a incluso quedarse sin suministro eléctrico a comienzos de enero. En su último encuentro igualaron 1 a 1 con Huracán en un cruce en el que se fue expulsado Santiago Esquivel por una dura patada en el segundo tiempo.

Estudiantes de Río Cuarto-Argentinos Juniors

Desde las 21.30 en el Estadio Antonio Candini, el León del Imperio hará su estreno desde su regreso a Primera División y volverá a ser local en la máxima categoría después de 41 años. Recibirá al cuadro de La Paternal, que viene de vencer con lo justo a Sarmiento de Junín. Jorge Baliño será el réferi principal; Diego Ceballos estará en el VAR y televisará TNT Sports Premium.

El Celeste no pudo ganar en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino y fue derrotado 2-0 por Tigre, siendo el único club que perdió por más de un gol en la primera fecha. De todas formas, en el sur de Córdoba saben que tropezón no es caída y confían en poder levantarse ante su gente. En la previa, los riocuartenses esperan cerrar el fichaje de Cristian Lema, defensor central que quedó libre de Boca.

En tanto, el Bicho superó la eliminación por Copa Argentina contra Midland y consiguió rescatar tres puntos en el estadio Diego Armando Maradona gracias a un gol agónico de Tomás Molina, que con un cabezazo a los 97´ convirtió el único tanto del triunfo de su equipo frente a Sarmiento de Junín. El encuentro tuvo el curioso debut en Primera del futbolista japonés Ryoga Kida, delantero cedido desde el Nagoya Grampus que se desempeñó en la Reserva del Tifón de Boyacá durante 2024.