El Festival Popular llega al Parque Gazzano

En el Parque Gazzano, este viernes desde las 20 se realizará un Festival Popular.

La nueva edición de la propuesta cultural tendrá música en vivo, actividades, patio gastronómico, emprendedores y el concurso Premate de Cebadores. Será este viernes 30 de enero en el Parque Gazzano, desde las 20 horas, con entrada libre.

El Festival Popular continúa recorriendo distintos espacios de la ciudad con la agenda ¡Hola Paraná! Verano en la Ciudad, pensada para disfrutar en familia, promoviendo el encuentro en el espacio público y el acceso a expresiones artísticas y recreativas.

Se presentarán La Runfla de los Macanos, Raíz Viva, Yunta Mambo, Vintrack y Te Traigo un Son, conformando una grilla diversa que reunirá distintas propuestas musicales para todo público. Además, el festival contará con patio gastronómico, feria de emprendedores y el Premate de Cebadores, concurso rumbo a la 35ª Fiesta Nacional del Mate.

La iniciativa busca promover el acceso a la cultura, acompañar el trabajo de artistas y emprendedores locales y fortalecer los espacios de encuentro durante la temporada de verano.

Premate de Cebadores

El Premate de Cebadores se desarrolla en el marco de los Festivales Populares y contará, además, con dos instancias durante la Fiesta Nacional del Mate, los días 6 y 7 de febrero, junto a las jornadas de finalistas. Quienes resulten finalistas competirán por premios que incluyen viajes a Río de Janeiro o Bariloche.

Las inscripciones para participar se realizan aquí