Investigan la muerte del artista plástico Fernando Fazzolari en su casa de Monserrat

La Justicia investiga la muerte del economista y artista plástico Fernando Fazzolari, de 80 años, quien fue hallado sin vida en su casa del barrio porteño de Monserrat.

Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el lunes 26 de enero personal de la Comisaria Vecinal 1B fue convocado a Avenida de Mayo al 1100 por un hombre de avanzada edad muerto en su casa.

La denuncia fue radicada por el hijo de Fazzolari, quien sostuvo ante los efectivos que su padre no respondía los mensajes ni llamados, por lo que fue hasta su vivienda y allí lo encontró muerto.

Aunque en un comienzo trascendió que se podría tratar de un fallecimiento violento, las autoridades indicaron que no se observaron faltantes ni ingresos violentados.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía Nacional Contravencional y de Faltas N° 1, que ordenó el trabajo de la División Homicidios.

En el lugar se realizan pericias para determinar si se trató de una muerte natural o un crimen.

Se supo que el velorio se realiza hoy de 16 a 22 en la Avenida Congreso al 1757, mientras que el último adiós será este viernes a las 10.30 en el cementerio de Chacarita.

