Liga Federal de Básquet: los entrerrianos compartirán la Zona A de la Conferencia Litoral

Francisco Frávega, uno de los refuerzos de Recreativo para el torneo.

Los equipos entrerrianos que participarán de la próxima edición de la Liga Federal formarán parte de la Zona A de la Conferencia Litoral y compartirán grupo con equipos santafesinos, según confirmó este miércoles la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB).

Se trata de Quique Club, Recreativo Bochas Club y Centro Juventud Sionista (Paraná), La Armonía (Colón) y Urquiza (Santa Elena), quienes formarán parte del grupo junto a Gimnasia y Rivadavia (ambos de Santa Fe).

El certamen contará con la participación de 92 clubes de 16 provincias, divididos en siete conferencias: NEA, NOA, Sudeste, Sur, Centro, Litoral y Metropolitana. Desde la CAB indicaron que el 23 de enero concluyó el plazo de inscripción.

Entre el 26 de febrero y el 6 de marzo se fijó como fecha estimada para el inicio del torneo. En los próximos días, se confirmará el correspondiente formato de competencia para cada conferencia y la distribución de los clubes de FeBAMBA en las tres zonas de la Conferencia Metropolitana.

Todas las conferencias:

-Conferencia NEA

Será una zona única conformada por 10 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona NEA (10 equipos): Capri (Posadas), Córdoba (Corrientes), Cultural (Santa Sylvina), Don Bosco (Resistencia), Hércules (Charata), Hindú Club (Resistencia), Mitre (Posadas), Regatas (Resistencia), San Lorenzo (Monte Caseros) y Tokio (Posadas).

-Conferencia NOA

Será una zona única conformada por 7 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona NOA (7 equipos): 9 de Julio (Salta), Asociación Mitre (Tucumán), Belgrano (Tucumán), El Carmen Municipal (Jujuy), Montmartre, Red Star (Catamarca) y Talleres (Tafí Viejo).

-Conferencia Sudeste 14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (6 equipos): All Boys (Santa Rosa), Estudiantes (Olavarría), Ferro (General Pico), Independiente (General Pico), Independiente (Tandil) y Racing (Olavarría).

Zona B (8 equipos): Atenas (La Plata), Atlético Pilar, Belgrano (San Nicolás), Ciudad Campana, Estudiantes (La Plata), Regatas (San Nicolás), San Fernando y Somisa (San Nicolás).

-Conferencia Sur

Será una zona única conformada por 8 clubes. Competirán ida y vuelta entre ellos.

Zona Sur (8 equipos): Atlético Regina, Centro Español (Plottier), Deportivo Plottier, Deportivo Roca, Independiente (Neuquén), Pacífico (Neuquén), Pérfora (Plaza Huincul) y Petrolero Argentino (Plaza Huincul).

-Conferencia Centro

15 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (7 equipos): Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo, Sparta (Villa María), Unión (Oncativo), Unión Central (Villa María) y Urquiza (San Juan).

Zona B (8 equipos): Alma Juniors (Esperanza), Almagro (Esperanza), Atlético Rafaela, Atlético Sastre, Atlético Tostado, María Juana, Sanjustino (San Justo) y Unión y Juventud (Bandera).

-Conferencia Litoral

14 clubes divididos en dos zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona.

Zona A (7 equipos): Gimnasia (Santa Fe), La Armonía (Colón), Quique (Paraná), Recreativo (Paraná), Rivadavia Juniors (Santa Fe), Sionista (Paraná) y Urquiza (Santa Elena).

Zona B (7 equipos): Argentino (Marcos Juárez), Gimnasia (Rosario), Náutico (Rosario), Olimpia (Venado Tuerto), Rosario Central, San Martín (Marcos Juárez) y Temperley (Rosario).

-Conferencia Metropolitana

24 clubes divididos en tres zonas. Jugarán ida y vuelta dentro de cada zona. Próximamente se informará la distribución de los clubes en dichas zonas y sus correspondientes formatos de competencia.

24 equipos: Alejandro Korn, APV, Casa (Padua), Caza y Pesca, CEPA, Claridad, Estudiantil Porteño, GEVP, Gimnasia (Ituzaingó), Independiente (Avellaneda), José Hernández, Los Indios (Moreno), Midland, Morón, Náutico Hacoaj, Pinocho, Presidente Derqui, River Plate, San Andrés, San Miguel, Sportivo Escobar, Sportivo Pilar, Tres De Febrero y Unión Vecinal (Munro).