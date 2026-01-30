Música en el Anfiteatro cierra con la música de Chango Spasiuk y una noche de folclore

Este sábado 31 de enero, desde las 20, se presentarán también los espectáculos musicales de Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte y Bernardita Gutiérrez. El Anfiteatro Héctor Santángelo será el escenario de la última jornada del ciclo cultural de la Municipalidad, con entrada libre. Habrá patio gastronómico.

La noche del sábado ofrecerá un recorrido por diversas expresiones del folclore argentino, con la participación de artistas y grupos que representan distintas vertientes y estilos del género, generando un espacio de disfrute comunitario y acceso abierto a la cultura.

La programación contará con las presentaciones de Chango Spasiuk, Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte y Bernardita Gutiérrez.

Chango Spasiuk es un reconocido compositor y acordeonista argentino nacido en Apóstoles, provincia de Misiones, considerado una de las figuras más importantes del chamamé y de la música popular del litoral. Con una trayectoria de más de tres décadas, ha editado numerosos discos solistas, se ha presentado en escenarios de todo el mundo y ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos premios Gardel y el Konex de Platino. Su obra se caracteriza por una búsqueda personal que fusiona la tradición del chamamé con influencias contemporáneas, consolidándolo como un referente indiscutido del género.

Música en el Anfiteatro se despide así con una propuesta que celebra la riqueza del folclore y el talento de artistas locales y nacionales, consolidándose como un espacio anual de encuentro artístico y apertura cultural en la ciudad.

La entrada es libre y gratuita.