“La paridad marca la irregularidad que va tener este campeonato”, indicó Rubén Flotta

En su columna radial con el programa “A quien corresponda”, que se emite de lunes a viernes –de 8 a 10– por Radio Plaza (FM 94.7), Rubén Flotta realizó un análisis de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y advirtió sobre la “paridad que hay” en Primera División. Además de destacar que solo cuatro equipos lograron los seis puntos en juego, avisó: “La paridad marca la irregularidad que va a tener este campeonato”.

En primer lugar, Flotta analizó la victoria de Estudiantes de La Plata ante Boca y consideró que “le ganó muy bien” el miércoles por 2 a 1, en el estadio Uno-Jorge Luis Hirschi. “Si no era por (Agustín) Marchesín, era para más. Cuando estaba para el 3 a 0 apareció el gol de Boca (de Exequiel Zeballos) y lo puso a tiro también del empate. Así es el fútbol”, expresó.

“Pero en el trámite del juego Estudiantes fue más. Le ganó con la vieja usanza de Estudiantes, ¿no? La de (Osvaldo) Zubeldía y (Carlos) Bilardo. Con dos goles de pelota parada. Ahí encontró la cabecita de (Leandro) González Pires y (Santiago) Núñez. Estudiantes realmente fue superior en todo el trámite del partido. Y no sintió la ausencia de (Santiago) Azsacíbar, que estuvo ahí representando a Boca del otro lado y fue abucheado por la gente de Estudiantes”, agregó.

Sobre el pase del Ruso al Xeneize, el experimentado entrenador de fútbol indicó que “la gente tiene que entender que un jugador de fútbol tiene que buscar las mejores condiciones, porque no es larga la carrera del jugador de fútbol”. Y reconoció que también hay que comprenderlo: “Para el hincha la camiseta es sagrada, no se cambia por nada”.

A continuación indicó que “Boca no está pasando un buen momento” en este comienzo del campeonato, “aparte de las siete bajas importantes que tiene (Claudio) Úbeda para armar el equipo. Y no le alcanza”. Y agregó: “Y el otro día, para colmo, tanto (Lautaro) Di Lolo como Ayrton Costa estuvieron muy flojos. Y si no fuera por la buena actuación de (Agustín) Marchesin, que tapó dos manos a mano, la cosa se hubiese complicado más”.

Según Flotta fue “la peor versión de Boca de los últimos partidos”, pero destacó la aparición “de los dos chicos” de las inferiores: “Tanto (Gonzalo) Gelini como (Tomás) Aranda mostraron cosas interesantes. Eso es bueno. Pero fue lo único positivo que tuvo Boca en la noche. Pero después, Estudiantes lo superó y le ganó muy bien. Ahora con estas contrataciones (Ángel Romero y Santiago Ascacíbar), no sé, yo creo que se va a recuperar un poco, pero no va a ser tan fácil”.

En cuanto a la victoria de River sobre Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0 en el Monumental, el Bicho solicitó ser cuidadosos “porque en la Argentina se potencia para arriba”. Y argumentó: “Parece que fuera un fenómeno, el Borussia que está en su mejor momento. Y no. Ganó, le ganó bien a Gimnasia. A los 10-12 minutos, el Lobo se quedó con un hombre menos por la expulsión de (Manuel) Panaro. Le podía haber pasado, pero fue infantil la acción. Se complicó solo el equipo de (Fernando) Zaniratto”.

A continuación, quien fuera colaborador de Ricardo Zielinski indicó que “en River hay algunos jugadores que están andando bien, como (Aníbal) Moreno, que uno lo ha visto en Racing y es un gran jugador. Fue al Palmeiras y volvió muy bien, muy acertada su contratación. Y creo que la de (Fausto) Vera también. Y Juanfer (Quintero), que otra vez volvió como en sus viejos tiempos. con más participación en el juego, sin aislarse tanto. Sabemos siempre que juega muy bien Juan: buena pegada, siempre lo dijimos, nada más que le pedíamos más participación, porque se iba demasiado del partido, tenía muchas lagunas, y ahora volvió, con dos goles”.

Sin embargo, Flotta advirtió que el Millonario “tiene algunos problemas de gol, ofensivos, porque ni (Facundo) Colidio anda bien, tampoco (Sebastián) Driussi”. Y completó: “Yo digo que no son goleadores, no andan tan bien los dos, están fallando, no son los que están esperando. Ahora viene un chico ecuatoriano (Kendry Páez), no sé cómo andará, muy jovencito, pero vamos a ver”.

Posteriormente, Flotta se refirió a Racing y consideró “una vergüenza el campo de juego” que presentó en el Cilindro de Avellaneda ante Rosario Central (derrota por 2 a 1).“Yo digo, la AFA no le tenía que haber dejado jugar ese partido”, indicó. “No se puede entender. (Diego) Milito, tanto que habló que la cancha estaba dejada en su campaña, que es el actual presidente, también dijo que iba a formar un equipo de primer nivel. Y la realidad es que no formó un equipo de primer nivel porque las contrataciones que vinieron fueron pobrísimas”, manifestó.

“Salvo algunas excepciones, como la de (Franco) Pardo, puede ser la de (Marko) Miljevic, después fueron muy malas las contrataciones que hizo Racing. Y todavía es una incógnita el chico que vino, (Valentín) Carboni. Este chico viene de una lesión importante. En los últimos tiempos no ha jugado tanto. Yo quisiera pensar, que la relación entre (Javier) Zanetti y (Diego) Milito se lo llevó, para ponerlo bien”, comentó.

Y continuó con Valentín Carboni: “Yo conozco al padre, de buena familia, aparentemente es un chico, fue muy tibio, el otro día jugó en una quintita y no salió, no salió de ahí, le faltó un poco de audacia, de eso que hay que tener, de potrero, me quedo ahí muy prolijo todo. Con eso no alcanza. Yo creo que tiene que mejorar. Y también (Gustavo) Costas le tiene que decir: ‘si vos estás ahí y no intervenís, salí de esa zona esa’. El fútbol a veces es una organización desorganizada”.

Sobre el mismo partido, Flotta destacó la actuación de Ángel Di María y “el gol que hizo” para el 1 a 0 parcial. “Con la cancha y todo, ¿no? Ahí la cancha no importa, eso es potrero puro. Es potrero puro, se ve que está acostumbrado a jugar en el potrero. Y después también, miren cómo pasa (Santiago) Sosa. Tiene que saber aguantar un jugador. Y (Marco) Di Césare tiene que estar ahí más cerca de él cuando mete el gancho. Es virtud del jugador. Está fuera de discusión. Pero yo le digo siempre a los defensores, cuando va, tenés que aguantar. Porque si aguantas, no pasa como un tren. Pasa como los toros. No hay que vestir como los toros defendiendo. Hay que saber aguantar y temporizar. Eso es lo que hay que enseñar a algunos jugadores. Después Maravilla (Adrián Martínez) descontó, pobrecito, el único que está siempre solito, ahora peleando contra todo, y muy buen trabajo de Miljevic. Me llamó la atención, yo digo que fue el mejor jugador de Racing, lejos, y después de Di María fue el mejor jugador también de la cancha”, destacó.

“A mí, sinceramente, mucho no me gustó Central. Pero miren ahí en esa jugada también para evaluar. Miren cómo queda Racing. Tres contra tres. Contragolpe puro. No puede quedar un equipo así. Hay una cosa elemental en fútbol: cuando tu equipo está atacando, los defensores tienen que entrar en marca. No se puede estar mirando al que vende Coca-Cola o mirando el partido. El jugador mira el partido jugándolo. ¿Qué es jugándolo? ¿Quién está libre de los contrarios cuando yo estoy atacando? Y tengo que entrar en marca. Entonces no suceden estas cosas. A vos te agarran de contragolpe porque estás mirando al que vende Coca-Cola. Eso es lo que pasa con los defensores. Pero bueno, el fútbol es así”, completó.

Por último, Flotta destacó: “Me llama la atención la paridad que hay porque solo cuatro equipos lograron los seis puntos: Lanús Vélez en la zona A y River e Independiente Rivadavia en la otra zona. O sea, la paridad marca la irregularidad que va a tener este campeonato. Yo quiero creer que no hay un equipo que digas ‘este los pasa por arriba a todos’. Yo quiero creer eso. Ojalá me equivoque y aparezcan algunos equipos que digan, mira, qué bien jugamos. Es muy difícil todo. Esperemos la fecha ahora de esta maratón que hay de partidos”.

La columna completa de Rubén Bicho Flotta: