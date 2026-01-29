Lenico Aranda acompañó capacitaciones del Ministerio de Salud en General Ramírez

El diputado provincial, Lenico Aranda, participó de actividades vinculadas al uso responsable de pantallas y la prevención de apuestas online en niños, desarrolladas en la Colonia de Vacaciones del Polideportivo Municipal.

En ese marco, Aranda acompañó al Ministerio de Salud de Entre Ríos en una jornada de capacitaciones destinada a la promoción de hábitos saludables y a la prevención de conductas de riesgo en la infancia.

Durante la actividad, visitó la Colonia de Vacaciones del Polideportivo Municipal, donde se llevó adelante el Taller de Uso Responsable y Saludable de Pantallas y Prevención de Apuestas Online en niños, una propuesta orientada a concientizar sobre el impacto del uso de la tecnología y las plataformas digitales en edades tempranas.

En la jornada, el diputado dialogó con autoridades provinciales: el Secretario de Salud, Dr. Daniel Valentinuz; el Director General de Salud Mental, Dr. Esteban Dávila; y el Director de Programas Locales de la Secretaría de Modernización, Nicolás Marotte.

Asimismo, mantuvo un intercambio con los niños y docentes de la colonia, interiorizándose sobre el desarrollo de las actividades y destacando la importancia de fortalecer estos espacios de prevención, cuidado y promoción de la salud integral desde edades tempranas.

Desde la Cámara de Diputados, Aranda impulsa y trabaja activamente en proyectos de esta índole, orientados a la protección de las infancias y al fortalecimiento de políticas públicas de prevención y salud mental.