Un grupo de jóvenes se enfrentaron violentamente en la plaza Mujeres Entrerrianas

Una violenta escena se vivió en la noche de este jueves, alrededor de las 23 horas, en la Plaza Mujeres Entrerrianas, en la ciudad de Paraná, donde un grupo de jóvenes protagonizó una batalla campal a la vista de todos.

Según testigos, los involucrados comenzaron a enfrentarse utilizando botellas, piedras y otros elementos no contundentes, generando momentos de tensión y preocupación entre las personas que se encontraban disfrutando de la noche en el espacio público.

El episodio fue registrado en video por vecinos y ocasionales presentes, cuyas imágenes rápidamente comenzaron a circular, evidenciando la gravedad de la situación y el descontrol vivido en el lugar.

Hasta el momento no trascendieron datos oficiales sobre personas lesionadas ni intervenciones policiales, aunque el hecho volvió a encender la alarma por los reiterados episodios de violencia juvenil en espacios públicos de la capital entrerriana.