Colón entra en la recta final de los Tradicionales Corsos Colonenses

La Municipalidad de Colón confirmó que este fin de semana continuarán los Tradicionales Corsos Colonenses con nuevas jornadas programadas para este viernes 30, sábado 31 de enero y el domingo 1° de febrero, en el Circuito Plaza Washington, a partir de las 22 y con boleterías habilitadas desde las 20. El evento es organizado por el gobierno local con participación de comparsas, agrupaciones artísticas y trabajadores culturales, con el objetivo de sostener una celebración popular, promover la actividad turística y ofrecer espacios recreativos para toda la familia. Las actividades forman parte del calendario oficial de verano y se extenderán hasta el cierre previsto para el 8 de febrero.

De acuerdo con la información difundida por el área de Cultura, los corsos colonenses vienen registrando una sostenida concurrencia de público desde el inicio de la temporada, con presencia de residentes locales y de turistas que llegan desde distintos puntos de la región. El esquema de cada jornada incluye el paso de comparsas, agrupaciones de baile, carrozas y propuestas musicales que recorren el circuito preparado especialmente para el desfile.

Uno de los aspectos señalados por los organizadores es el carácter comunitario de la propuesta, que involucra a numerosas familias, talleres de danza, vestuaristas, músicos y equipos de producción que trabajan durante meses en la preparación de trajes, coreografías y estructuras móviles. Las comparsas y conjuntos participantes representan a distintos barrios e instituciones. En ese marco, los corsos funcionan también como vidriera del trabajo cultural local y como instancia de exhibición para agrupaciones que desarrollan su actividad a lo largo del año en distintos espacios de la ciudad.

Desde el municipio destacaron que el movimiento de público que generan las noches de corso tiene impacto en la actividad comercial, gastronómica y hotelera, especialmente en temporada alta. Por ese motivo, el evento es considerado dentro de la estrategia de promoción turística estacional, integrando cultura, recreación y economía local en una misma programación.

Con las fechas de este fin de semana, los Tradicionales Corsos Colonenses ingresan en su tramo decisivo antes de la jornada de cierre prevista para el domingo 8 de febrero. La organización informó que se mantendrá el formato de tres noches consecutivas de desfile, sujeto a las condiciones climáticas y operativas habituales.