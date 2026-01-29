Milei firma el DNU que declara la Emergencia Ígnea en la Patagonia

La noticia fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X. De esta manera, se llevarán adelante cambios presupuestarios y se incrementarán partidas destinadas al combate del fuego.

Esta noticia se suma a los $4.000 millones girados a la provincias afectadas por el fuego, en concepto de Aportes del Tesoro Nacional. Además, estos fondos se suman a los $100.000 millones enviados para el fortalecimiento de bomberos voluntarios, destinados a capacitación, equipamiento, logística y líneas de asistencia financiera para productores afectados.

Hasta este jueves, el Gobierno se debatía si emitir el decreto o si incluir la declaración de la emergencia dentro del paquete a tratar en las sesiones extraordinarias. Finalmente, se procedió con la firma.

Además, este jueves también publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, aumentó el envío de presupuesto para el sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.

Este martes, los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) habían exigido al Congreso aprobar la ley.

"La Argentina necesita activar mecanismos que permitan sumar capacidades y coordinar esfuerzos entre todas las provincias y el Estado Nacional, priorizando lo más importante: resguardar la vida de los argentinos", señaló Torres, que puso como ejemplo a Chile y a Estados Unidos.

Desde que se iniciaron los incendios, el Ejecutivo nacional ha aportado, además de los fondos, más de 500 brigadistas en territorio, medios aéreos, vehículos logísticos, fuerzas federales, asistencia sanitaria y ayuda social.

Los incendios de mayor riesgo comenzaron el 5 de enero de 2026. A casi 1 mes de iniciada la crisis ambiental, el fuego ya consumió más de 40 mil hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades.





El fuego ya arrasó con 40.000 hectáreas

En cuanto a la situación de los incendios, en las últimas horas un leve descenso de la temperatura y una llovizna suave ralentizaron el avance de las llamas, que se mantiene activo y con múltiples frentes. En el operativo trabajan alrededor de 500 personas, entre ellos más de 270 brigadistas desplegados en distintos puntos del país, además de bomberos voluntarios y personal de apoyo.

"Está lloviendo desde la madrugada, poca cantidad pero con continuidad y, según el Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones podrían repetirse en los próximos días, lo que genera expectativas de alivio en una región duramente castigada por el fuego", dijo el presidente de la federación de bomberos de Chubut, Rubén Oliva.

No obstante, los lugareños son escépticos con la ventana climática y creen que "sólo las lluvias que se esperan para abril podrán detener el avance del fuego".

Mientras el fuego arrasa con vegetación autóctona y bosques implantados, la Justicia Federal inició una investigación para determinar si el desempeño de quienes coordinan el operativo de lucha contra las llamas fue el adecuado para frenar el avance de los focos ígneos.

La investigación está enfocada en el incendio que comenzó el 9 de diciembre pasado en inmediaciones del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y avanzó luego a territorio provincial, donde se unió a otro incendio desatado dentro de jurisdicción chubutense.

El fiscal federal Santiago Roldán comanda la pesquisa, que tiene como finalidad determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego en el siniestro que continúa activo. En este sentido, la fiscalía descentralizada solicitó informes a la Administración de Parques Nacionales y al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Fuente: Ámbito Financiero.