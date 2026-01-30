Sauce de Luna celebra la Fiesta Provincial del Pan Casero con noches de música y tradición

La localidad entrerriana de Sauce de Luna ya comenzó una nueva edición de la Fiesta Provincial del Pan Casero, con una gran programación artística. Este 30 y 31 de enero y el 1 de febrero, en el escenario principal Raúl Benítez Ríos continuará recibiendo a músicos, ballets y agrupaciones de distintos puntos de la provincia y la región.

La grilla difundida incluye una amplia nómina de artistas y conjuntos chamameceros y folklóricos que desfilarán a lo largo de las cuatro noches. Entre los nombres confirmados figuran Mario Pereyra, Orlando Vera Cruz, Horacio Gaitán y Los del Palmar, junto a Juan Manuel Bilat con Pasión Campera, Naomi Omarini y Los Auténticos de Bovril. También participarán Ariel el Entrerriano y su Acordeón, Grupo Nuevo Encuentro, La Sonora Chamamecera, Los Hermanos Gotte, Nuevo Itatí, Marcos Martín "El Picaflor", Litoral Mitá y Robertito Luna y su Conjunto. La programación se completa con Mauro Nelly, Estilo Vargas, Grupo Nix, Emma Altamirano, La Nueva Fuerza del Chamamé, Entre Arroyos del Montiel, Los Raiceritos, La Mezcla y su Doble Estilo, Los Ara Vera, Los Entrerrianos Isondú y la participación de DJ Danilo, incorporando además segmentos de danza a cargo del Ballet Oficial de la fiesta.

La consigna de esta edición se sintetiza en la idea de "alma de pueblo chico", una referencia a la identidad comunitaria de Sauce de Luna y a la historia de vecinos que emigraron y regresan para estas fechas. En la comunicación oficial se destaca que la fiesta busca sostener la memoria y transmitir costumbres a las nuevas generaciones. La convocatoria apunta tanto al público local como a vecinos de otras localidades entrerrianas y provincias cercanas.

En paralelo al anuncio artístico, se difundió el esquema de circulación urbana que regirá durante las noches del evento. El municipio publicó un plano con accesos y sectores de estacionamiento destinados a quienes lleguen desde fuera de la ciudad, con el fin de ordenar el tránsito y evitar congestiones en la zona del predio festivo. Se habilitarán ingresos señalizados por distintos corredores. Uno identificado en el plano con color amarillo con acceso por calle Ángel Minetto; otro en color naranja por avenida Pancho Ramírez mano derecha; y un tercero en color celeste por avenida Pancho Ramírez mano izquierda. Estos sectores funcionarán como playas de estacionamiento para el público visitante, con señalización específica en cada ingreso.

Para los vecinos de Sauce de Luna también se informaron cortes de calles programados que comenzarán cada jornada a partir de las 18. Las interrupciones de tránsito estarán indicadas en el mapa oficial y contarán con señalización preventiva.

Desde la organización solicitaron circular con precaución y respetar las indicaciones del personal dispuesto para el operativo, para garantizar la seguridad y facilitar el desplazamiento peatonal en las zonas de mayor concentración de público.