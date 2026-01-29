Belgrano rescató un empate ante Tigre y ambos conservaron su invicto

Belgrano de Córdoba y Tigre empataron 1 a 1 este jueves en el estadio Julio César Villagra, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El Pirata logró la igualdad sobre el final gracias a un gol de Lautaro Gutiérrez; el Matador se puso en ventaja por intermedio de David Romero. Este resultado deja a ambos conjuntos con cuatro puntos, tras comenzar el torneo con sendos triunfos en la jornada inicial.

El Celeste tuvo la oportunidad de presentarse ante su público después de vencer a Rosario Central en la primera fecha. Tigre, por su parte, llegaba motivado tras derrotar en el debut al recién ascendido Estudiantes de Río Cuarto. Ambos entrenadores apostaron por mantener la base de los equipos que ganaron en sus presentaciones anteriores: Ricardo Zielinski decidió por el ingreso de Francisco González Metilli, en tanto que Diego Dabove presentó el mismo once que había ganado en el arranque.

Durante el desarrollo del encuentro, Tigre abrió el marcador gracias a David Romero. Belgrano intentó la reacción y realizó varias modificaciones en busca del empate. Entre los cambios más relevantes, Zielinski dispuso el ingreso de Lautaro Gutiérrez, quien resultó decisivo al convertir el tanto de la igualdad en los minutos finales, asegurando así un punto para el equipo cordobés.

En el último segmento del partido, el protagonismo se concentró en el área del Matador. Lucas Zelarayán, capitán de Belgrano, participó activamente en las jugadas de ataque, ejecutó varios tiros de esquina y estuvo cerca de marcar con un potente remate que pasó apenas desviado. Una jugada polémica tuvo lugar cuando el árbitro Andrés Merlos anuló un gol de Zelarayán por posición adelantada, tras una asistencia de cabeza de Lisandro López.

El resultado les permite a Belgrano y Tigre permanecer en el lote de arriba en la tabla del Torneo Apertura. Ambos buscarán extender su invicto en la próxima jornada. El Pirata visitará a Argentinos (lunes a las 22), mientras que el Matador recibirá a Racing el mismo día (19.15), señala Infobae.