En Junín, Sarmiento le ganó a Banfield y celebró su primera victoria en el Apertura

El Verde de Junín se impuso 1 a 0 y celebró ante su gente en el estadio Eva Perón.

Sarmiento de Junín le ganó a Banfield por 1 a 0 en el estadio Eva Perón, en el cierre de la segunda fecha de la zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Al único gol de la noche lo anotó Diego Churín, de penal, en el sexto minuto de descuento de la primera mitad.

El Taladro jugó con un futbolista menos desde los 43 minutos de la primera etapa por la expulsión del defensor Nicolás Meriano.

La primera llegada fue de Sarmiento, a los siete minutos, con una jugada individual y remate bajo del extremo Jhon Rentería, aunque su tiro salió a las manos del arquero Facundo Sanguinetti.

En 13 minutos, el extremo Santiago Salle avanzó desde la derecha hacia el medio y buscó un remate alto al primer palo, ligeramente desviado.

Tres minutos después llegó Banfield por primera vez, con un remate bajo y seco del lateral Ignacio Abraham en un tiro libre, que fue desviado luego de una buena reacción del guardameta Javier Burrai.

En 43 minutos, luego de un córner y un buen cabezazo al segundo palo contenido por Sanguinetti, un agarrón del defensor Nicolás Meriano generó su expulsión y un penal para el local.

El penal mencionado fue ejecutado por Diego Churín, en el sexto minuto de adición, que cruzó un derechazo bajo para poner el 1-0.

El primer ataque del segundo tiempo fue del Taladro con un remate desde el costado derecho del delantero Mauro Méndez que salió rasante y pasó cerca del segundo palo.

La primera del local en la segunda mitad llegó a los 22 minutos, con un disparo tras una media vuelta de Rentería, aunque le salió un tiro débil y a las manos del arquero Sanguinetti.

Con tiempo cumplido, el delantero Julián Contrera tuvo una buena jugada individual del medio hacia la izquierda y tiró alto al primer palo, aunque el arquero de Banfield pudo desviar su disparo.

En el cuarto minuto de descuento, el delantero Junior Marabel tuvo un mano a mano pero no pudo con Sanguinetti, que achicó hasta el borde del área grande y detuvo el remate con su brazo izquierdo.

Con el triunfo, el Verde es séptimo en la zona B, con tres puntos, mientras que el equipo que dirige Pedro Troglio cayó hasta el undécimo puesto, con una única unidad, consigna NA.

En la próxima fecha, los dirigidos por el exPatronato Facundo Sava visitarán Mendoza, para enfrentar a Independiente Rivadavia el martes 3 de febrero a las 21.15, mientras que en el mismo día, pero a partir de las 19, el Taladro recibirá a Estudiantes de Río Cuarto.

Resumen del partido: