Ciberestafa: le robaron más de 120 millones de pesos a un comercio de Crespo

Una empresa dedicada a la venta de repuestos automotores fue víctima de una ciberestafa que derivó en la sustracción de 121 millones de pesos de una de sus cuentas bancarias. El hecho ocurrió en la localidad de Crespo y es investigado por la Policía de Entre Ríos, en conjunto con la Justicia de Paraná.

Sobre lo sucedido, la comisario Eliana Galarza, Jefa de la División Delitos Económicos confirmó que el caso fue denunciado el viernes pasado, luego de que una empleada advirtiera una maniobra irregular mientras utilizaba una de las computadoras del comercio. De inmediato, la situación fue reportada al banco y a la Comisaría de Crespo, que dio intervención a las áreas especializadas.

“Es un posible virus malicioso que ingresó a la computadora y provocó una fuga millonaria de la cuenta utilizada por el comercio”, relató Galarza.

En este sentido, explicó que se trata de un delito completamente virtual y que, por ese motivo, no se realizaron procedimientos de campo tradicionales. “Es un delito tecnológico. Van a tomar intervención otras áreas específicas de la policía, como cibercrimen y técnicas especiales, que trabajan articuladamente con nosotros bajo órdenes de la fiscalía”, publicó El Once.

En ese marco, confirmó que ya interviene una Unidad Fiscal Especializada, que comenzó a emitir los primeros oficios para avanzar en la trazabilidad de los fondos y en la identificación de las cuentas receptoras.

“Todavía no está establecido fehacientemente qué sucedió. No se realizaron las pericias informáticas, por lo que no puedo dar precisión sobre cómo ingresó el virus”, aclaró.

Posible virus troyano

Según los primeros indicios, el ataque habría sido ejecutado mediante un virus troyano, aunque aún no está determinado el vector de ingreso. Galarza explicó que pudo haber sido a través de un correo electrónico, un enlace recibido por WhatsApp o algún archivo malicioso.

“Siempre tenemos la costumbre de abrir WhatsApp en las computadoras. Algún enlace o mensaje pudo haber sido el desencadenante, pero eso se va a determinar con las pericias”, señaló.

Asimismo, indicó que ya tomó contacto directo con la víctima y con su representante legal para asesorarlos sobre los pasos a seguir ante la entidad bancaria y en sede judicial.

Finalmente, Galarza brindó una serie de recomendaciones para prevenir este tipo de delitos. “Es fundamental tener los sistemas actualizados, con antivirus al día y controles periódicos. Muchas veces, por bajar la guardia en los mecanismos de seguridad, se facilita este tipo de maniobras”, concluyó.