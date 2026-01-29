Fútbol: Defensa y Justicia sorprendió a Deportivo Riestra en el Guillemo Laza

Defensa y Justicia superó a Deportivo Riestra por la mínima expresión en el estadio Guillermo Laza y logró su primera victoria en la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Fue este jueves en el marco de la continuidad de la segunda fecha del campeonato de Primera División.

El único gol del partido sucedió a los 28 minutos. Un gran envío desde la mitad de cancha de Aarón Molinas dejó mano a mano a Rubén Botta, quien resolvió de primera con un toque por encima del paranaense Nacho Arce.

El Malevo lo fue a buscar antes del final de la primera etapa y acarició el empate con un cabezazo a quemarropa de Miguel Barbieri rechazado por el arquero Cristopher Fiermarín.

Más tarde, anularon el segundo tanto del Halcón a instancias del VAR porque David Martínez empujó la pelota a la red con su brazo. Ya en el segundo tiempo, lo más trascendente llegó en la última jugada con una gran tapada de Fiermarín a Nicolás Benegas, consigna Infobae.

De esta manera, el equipo de Mariano Soso sigue por la senda positiva, luego de su empate inicial contra Aldosivi en Mar del Plata, mientras que Deportivo Riestra todavía no ganó tras su traspié contra Boca en la Bombonera. Sus próximos rivales serán Estudiantes en Florencio Varela y Barracas Central en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, respectivamente.