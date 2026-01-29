Primera Nacional: Alejo Miró renovó su contrato con Patronato

El juvenil Alejo Miró renovó su vínculo con Patronato por los próximos dos años, según informó este jueves el club ubicado en Grella 874. El jugador actualmente forma parte del plantel que transita el tramo final de la pretemporada para la próxima edición de la Primera Nacional y se ilusiona con tener más rodaje desde la llegada de Rubén Forestello.

Miró, de 20 años, es uno de los jugadores destacados de Patrón en la Liga Paranaense de Fútbol, tenía contrato hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero este jueves extendió su vínculo con la institución hasta el último día de 2028.

El mediocampista surgido de las inferiores de La Capillita debutó como profesional el 8 de julio de 2023, cuando Patronato perdió con Alvarado de Mar del Plata por 2 a 0, como visitante, en el marco de la 24ª fecha y bajo la conducción técnica de Rodolfo De Paoli.

Sin embargo, luego no tuvo continuidad los dos campeonatos siguientes y sumó un total de seis partidos (jugó otros tres en 2024 y dos en 2025), pese a haber participado de varias convocatorias como suplente.

Alejo Miró convirtió dos goles ante Atlanta (victoria 3 a 2) en Villa María, Córdoba, para la consagración de Patronato en el Torneo de Juveniles de la Primera Nacional y fue elegido como Jugador Destacado del Torneo en 2025.