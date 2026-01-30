Vóley: Echagüe y Rowing reeditan un clásico paranaense en la Liga Nacional Masculina

Será un choque de realidades opuestas entre el AEC y PRC en el estadio Luis Butta.

Los dos representantes paranaenses en la Liga Nacional de Vóley Masculina, Atlético Echagüe Club y Paraná Rowing Club, se medirán este viernes desde las 21 en el estadio Luis Butta por la Zona A y en el marco del cuarto Weekend, con el arbitraje de Leiva y Casari (primero y segundo, respectivamente), bajo la supervisión de Luppi.

Este será el primero de los dos clásicos entre el AEC y el PRC, ya que el domingo se medirán nuevamente desde las 19 en el estadio del Parque Escolar Enrique Berduc, con el Albiceleste como anfitrión y los mismos árbitros (Casari, primero, y Leiva, segundo), bajo la supervisión de Maccione.

La expectativa es mucha y se espera un muy buen marco de público en el mítico estadio del Negro, pese a que la realidad de ambos equipos es dispar: Echagüe solo ganó en su debut ante UVT de San Juan y sumó cinco derrotas en serie, lo que lo ubica penúltimo y hoy peleando la permanencia. Por su parte, Rowing está cuarto en la Zona A tras ganar todos sus compromisos en la capital entrerriana y pelea desde el cuarto puesto para ingresar a playoffs.

Los otros compromisos de este viernes por la Zona A serán: Libertad de San Jerónimo Norte-Villa Dora de Santa Fe, Lafinur de San Luis-La Calera de Córdoba y UVT de San Juan-Obras de San Juan. Por la Zona B jugarán Ferro Carril Oeste-Estudiantes de La Plata, Infernales de Salta-Ateneo Mariano Moreno de Catamarca, Sonder Rosario-Normal 3 de Rosario y Citta de Villa Constitución-Gimnasia y Esgrima de Santa Fe.

Posiciones:

Zona A: Obras San Juan 12, La Calera 12, Villa Dora y Paraná Rowing Club 11, Libertad San Jerónimo 9, Lafinur 8, Echagüe 5 y UVT 4.

Zona B: Sonder 18, Escuela Normal Nº3 16, Citta Deportes 10, Ateneo Mariano Moreno y Club de Gimnasia 7, Ferro Carril Oeste 6, Infernales Vóley 5 y Estudiantes de La Plata 3.