Bulé Bar presenta un show acústico de rock y pop argentino

El espacio Bulé Bar - Terraza Cultural será escenario este sábado 31 de enero de una propuesta musical en formato acústico a cargo del dúo Unánime Noche, integrado por Rolo Maradey y Rafa Finondo, respons bles de ofrecer un repertorio de versiones de rock y pop argentino. El recital comenzará a las 21 en el predio ubicado en la intersección de Ituzaingó y Pellegrini de la ciudad de Paraná, con ingreso por Casa Boulevard.

De acuerdo a la información difundida por la organización, Unánime Noche es un proyecto reciente que trabaja sobre arreglos acústicos de temas populares del rock y el pop argentino, con un enfoque basado en la reinterpretación y la síntesis sonora. El formato del dúo (dos guitarras y dos voces) propone lecturas propias de composiciones conocidas.

El show se desarrollará en la terraza cultural de Bulé Bar, un ámbito que viene sosteniendo una programación estable de música en vivo, combinada con propuestas gastronómicas y de coctelería.

Las entradas tienen un valor de $5.000 en modalidad anticipada y de $6.000 en puerta. Las reservas pueden realizarse mediante contacto telefónico al número 343 4688999.