Europa League: el entrerriano Vicente Taborda anotó para la clasificación de Panathinaikos

El futbolista entrerriano Vicente Taborda abrió la cuenta para Panathinaikos de Grecia en el crucial encuentro ante Roma de Italia por la última fecha de la fase regular de la Europa League, encuentro en Atenas que finalizó 1-1 y permitió a ambos equipos avanzar en el certamen.

Una insólita secuencia entre Niccolò Pisilli y Daniele Ghilardi permitió al enganche surgido de las divisiones inferiores de Boca y campeón con Platense ingresar al área con pelota dominada, gran chance que no desaprovechó y logró cambiar por gol al abrir su pie derecho para romper las tablas en el marcador.

Pese a la apertura del marcador por parte del entrerriano, la Loba logró igualar el pleito a falta de diez minutos para el final de la mano de Jan Ziółkowski, tanto que permitió a la escuadra italiana asegurar su presencia entre los otros ocho mejores del torneo y avanzar directamente a los octavos de final.

En lo que respecta al equipo de Taborda, finalizaron en el vigésimo escalafón en la tabla de posiciones, por lo que serán parte de los 16avos de final del certamen, instancia donde podrían enfrentarse al Nottingham Forest de Nico Domínguez, da cuenta TyC Sports.