El Gobierno trasladará el sable corvo de San Martín al Regimiento de Granaderos

El gobierno nacional resolvió que el sable corvo que perteneció al general José de San Martín pase nuevamente a la órbita del Regimiento de Granaderos a Caballo, y el cambio de custodia será formalizado mediante un decreto que firmará el presidente Javier Milei en un acto previsto para el 7 de febrero a las 19, en el Campo de la Gloria de la ciudad de San Lorenzo. La decisión involucra a la Presidencia de la Nación, a la Secretaría de Cultura y a las autoridades del Regimiento, y se instrumentará a través de una ceremonia oficial con posterior desfile cívico-militar. Según la explicación difundida por el Poder Ejecutivo, el objetivo es asegurar la correcta administración, preservación y seguridad de la pieza histórica, considerada uno de los objetos más representativos vinculados al Libertador.

De acuerdo con la información adelantada, el sable dejará de estar bajo guarda del Museo Histórico Nacional, donde se encontraba desde 2015, para volver a ser custodiado por el Regimiento de Granaderos a Caballo, cuyo cuartel en el barrio porteño de Palermo está declarado Monumento Histórico Nacional. El acto de traspaso fue incorporado a las actividades conmemorativas por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, hecho militar ocurrido en 1813 y considerado uno de los hitos iniciales de la campaña sanmartiniana en el territorio rioplatense. Desde el entorno presidencial se indicó que el decreto va a incluir fundamentos técnicos y administrativos que respalden la medida y ordenen el procedimiento de traslado y guarda.

El sable corvo fue adquirido por San Martín en 1812, en Londres, antes de su regreso a Buenos Aires, y con el tiempo se transformó en una pieza de alto valor simbólico dentro de la historia argentina. La reliquia fue donada al Estado por Manuela Rosas y su familia en 1896, y al año siguiente un decreto aceptó la donación y la incorporó al patrimonio público. A lo largo del siglo XX su lugar de custodia fue variando, ya que en 1967 quedó bajo resguardo del Regimiento de Granaderos por disposición oficial, donde permaneció durante décadas. En 2015, otro decreto presidencial dispuso su restitución al Museo Histórico Nacional, con sede en el barrio de San Telmo, para su exhibición y conservación en un ámbito museológico.

Desde el Gobierno sostienen que el Regimiento de Granaderos fue creado por el propio San Martín y que ya tuvo a su cargo la custodia del sable durante un extenso período, por lo que el nuevo traslado implica retomar un criterio histórico previo. En los borradores del decreto se señala que la medida apunta a centralizar la responsabilidad sobre la pieza en una unidad militar con tradición directa vinculada a la figura del prócer, y a reforzar los protocolos de seguridad y preservación. También se remarca que el arma es un bien del Estado nacional y que su custodia puede ser asignada a distintas instituciones públicas según lo disponga la autoridad competente.

La decisión generó algunas reacciones en ámbitos académicos y profesionales vinculados a la historia y la museología. La Asociación Argentina de Investigadores en Historia expresó su desacuerdo con el cambio de tutela y solicitó que se revise la resolución. En un pronunciamiento público, la entidad recordó que el Museo Histórico Nacional es una institución civil abierta al público, con condiciones específicas de conservación, protección y acceso.