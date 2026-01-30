Villa Clara festeja su 124° aniversario con una jornada de música, danzas y propuestas culturales

La localidad de Villa Clara, en el departamento Villaguay, Entre Ríos, celebrará este sábado 31 de enero su 124° aniversario con un festejo organizado en el Paseo de la Estación, que comenzará a las 20. La convocatoria es impulsada por la organización local junto a espacios culturales y agrupaciones artísticas de la zona, con el objetivo de conmemorar la fundación del pueblo y generar un encuentro abierto para los vecinos y el público en general. El programa prevé espectáculos musicales en vivo, presentaciones de danza, participación de colectividades y un sector emprendedores.

El cronograma artístico incluye la participación de intérpretes y grupos de distintos géneros vinculados a la música popular y regional. Están anunciados los shows de Mario Suárez, Hugo Nikel y La Roro Band, junto con la presencia de Pasión Campera y Gerardo y La Sonora, propuestas que incluyen repertorio folklórico, tropical y de raíz bailable. A su vez, será parte de la grilla la Banda de la Policía de Entre Ríos, que aportará un segmento musical institucional, y el Ballet Folklórico Municipal, que presentará cuadros coreográficos vinculados a danzas tradicionales.

Además de los espectáculos, el predio contará con un patio gastronómico con puestos de comidas y bebidas, donde participarán elaboradores locales y emprendedores del rubro. También se instalará un paseo de artesanos con productos regionales y manufacturas de pequeña escala, junto con stands de colectividades que expondrán aspectos culturales y culinarios de sus tradiciones. Esta disposición de los espacios apunta a mejorar la circulación del público entre los distintos sectores del Paseo de la Estación.

Desde la organización se invitó a concurrir con sillones o reposeras para mayor comodidad durante las presentaciones.

El evento contará con entrada libre y gratuita.